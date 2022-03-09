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Маша Єфросиніна назвала росіян сліпими боягузами та рабами після бомбардування пологового будинку в Маріуполі

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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9 березня, 23:30
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Окупанти цинічно продовжують руйнувати наші міста та вбивати мирне населення, зокрема дітей. Українці ніколи і нікому цього не пробачать
Маша Єфросиніна показала фото після авіанальоту РФ на пологовий будинок у Маріуполі.
Маша Єфросиніна показала фото після авіанальоту РФ на пологовий будинок у Маріуполі. / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Сьогодні російські окупанти цілеспрямовано скинули кілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. За попередніми даними постраждали 17 людей. Число загиблих та постраждалих встановлюється.

Тим часом телеведуча Маша Єфросиніна звернулась до росіян, які продовжують боягузливо мовчати та вірити виключно путінській пропаганді.

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Єфросиніна опублікувала фото, зроблене в Маріуполі після бомбардування окупантами пологового будинку. Вона вкотре нагадала росіянам, що українці їх ніколи не пробачать.

Нехай кожен, хто пише в коментарях "так вам і треба", запам'ятає назавжди: ви всі будете покарані – за присмикання, за співучасть, за сліпоту і боягузтво, якими просякнута ваша гнила, залякана і байдужа маса, – звернулась Маша до росіян.

Єфросиніна додала, що "немає нічого ганебнішого для народу, коли його безсила проти супротивника армія просто переводить свої бомби та ракети на мирне населення".

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Ми, українці, вільна нація, ніколи не пробачимо вас! Жодної дитини! Жодної жертви, жодної сльози всіх, хто втрачає в ці хвилини рідних і близьких! Ви ж були рабами, рабами, і залишитеся!, – емоційно написала телеведуча.

Раніше Маша Єфросініна намагалась просвітити громадян РФ у ефірі російської програми. До речі, Злата Огнєвіч назвала головну відміність українців від росіян.

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Анастасія Рогожінська
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