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Маша Єфросініна просвітила росіян в ефірі програми: "Росія перетворюється на концтабір" (відео)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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3 березня, 16:40
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Телеведуча розповіла громадянам РФ, як брешуть їм росЗМІ, і що насправді відбувається в Україні після нападу Росії
Маша Єфросиніна з'явилася в ефірі російського каналу.
Маша Єфросиніна з'явилася в ефірі російського каналу. / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Українські зірки на відмінну від російських колег не мовчать. Потап, Каменських, Дорофєєва та інші просять Путіна дати Україні спокій та припинити війну.

Також Маша Єфросініна дала інтерв'ю в ефірі російської передачі штабу Навального, де спробувала донести до росіян, що в Україні – не "спецоперація", а справжня війна, в якій гинуть мирні люди, де руйнуються цілі міста через російських окупантів.

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Я була, як усі нормальні публічні люди, в принципі досить вразлива до всього. Мені зараз нас*ати, хто і що про мене скаже. Ви розумієте, що я бачу, як вагітні жінки народжують у підвалах сирих та смердючих. Я ніколи в житті не думала, що страх має таку фізіологію. Я ніколи не знала, як може відніматися просто чутливість у шкіри від страху, – розповідала телеведуча в ефірі.

Маша зізналася, що вони з чоловіком і двома дітьми вирішили залишитися в Києві і нікуди не їхати. Єфросініна описала все, що українці пережили за ці сім днів, і досі переживають.

Це свавілля. Це Норд-Ост, Беслан, 11 вересня просто за сім днів у нас реалізується. Мені начхати, перегинаю я чи ні. Я кричати хочу, але не можу цього робити при моїх дітях, бо вони бояться, – емоційно висловилась ведуча.

Також Маша Єфросініна порадила росіянам не боятись виходити на мітинги та виступати проти Путіна. Вона згадала, як українці виходили на Майдан і всі гуртом вимагали, щоб їх почули.

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Я вірю у народний бунт. Нас колись він урятував. Ця гнида (Путін, – Ред.) повинна побачити, що проти нього мільйони. Не посадять усіх, не заб'ють, не зацькують мільйон осіб. Ми виходили мільйонами. Росія перетворюється на концтабір без даху, тут і проволока не потрібна. Людям загрожує бідність і громадянська війна. Людям загрожують злидні та убогість і їхнім дітям, що найстрашніше. Чому ж вони не виходять, удома сидять?!

Раніше Сергій Бабкін записав у бомбосховищі пісню Путіну. А Катерина Реп'яхова послала нах*й росіян, які нічого не роблять для зупинення війни.

Любі українці, зберігаймо спокій, підтримуймо одне одного і допомагаймо. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – ми віримо в ЗСУ!

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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