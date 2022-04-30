Єфросиніна: проти Галкіна, який втік із Пугачовою, готують кримінальну справу

Маша Єфросиніна розповіла про розмову з Максимом Галкіним / Фото: instagram.com/maxgalkinru, youtube.com

Максим Галкін та Алла Пугачова зі своїми дітьми відлетіли до Ізраїлю. У Росію, схоже, вони не мають наміру повертатися, враховуючи, що через позицію щодо російської агресії в Україні, чоловік Примадонни залишився без роботи.

Маша Єфросиніна нещодавно розповіла, що Галкін дзвонив їй. За словами ведучої, Максим зізнався, що втратив у РФ все, і проти нього готується кримінальна справа.

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Він втратив усе. Замку вже немає. Все забрали, готують кримінальну справу, його за повною програмою викреслюють, очорнюють у пресі. Його стирають як артиста, його немає і не буде, а якщо буде, то це ім'я назавжди очорнили та полили лайном, – сказала Єфросініна у відео, опублікованому у YouTube-каналі Гроші.

Максим Галкін також заявив українській колезі, що не шкодує про висловлену позицію, адже він не вважає нормальним те, що Росія влаштувала на території іншої держави.

Чоловік Пугачової відкрито засуджує вбивства у Маріуполі, звірства у Бучі та інших українських містах. Про це він говорить у відео, опубликованому на Великдень:

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Днями дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова розповіла, як зустрілася з Галкіним та Пугачовою в Ізраїль.