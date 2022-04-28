Помста за правду та позицію: Максима Галкіна приберуть з шоу "Сьогодні ввечері", яке він вів 5 років

З першого дня війни Максим Галкін засуджує російську владу за напад на Україну. Чоловік Алли Пугачової прямо говорить про бомбардування в Україні та декларував, що допомагатиме українським біженцям. За його позицію він уже зазнає гонінь та атаки пропагандистів. І сьогоднішні новини говорять про те, що програму, яку вів Галкін, тепер вестиме інша людина.
Про це пише СтарХіт. За їхніми даними, після від'їзду Галкіна з сім'єю до Ізраїлю його замінять на посаді ведучого програми "Сьогодні увечері", яку шоумен вів останні п'ять років.
Більшості працівників передачі до останнього нічого не розповідали, як і запрошеним на запис зіркам. Потенційних кандидатів на заміну Максима на даний момент кілька, зважаючи на все, вибиратимуть у процесі — хто краще впишеться. Звучали імена Олександра Олешка, Нонни Гришаєвої, Дмитра Борисова та інших,
- стверджує джерело.
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Швидше за все, Максима Галкіна замінять і на посаді ведучого проєкту "Найкраще за всіх", який він вів, але поки що про це не йдеться.
До речі, нещодавно Вайкуле заступилася за Галкіна та Пугачову після заяв пропагандистки Симоньян.
"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."