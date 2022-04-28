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Помста за правду та позицію: Максима Галкіна приберуть з шоу "Сьогодні ввечері", яке він вів 5 років

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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28 квітня, 12:56
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З'явилася інформація, яка вкотре підтверджує націленість влади проти тих, хто каже правду і не підтримує кривавий режим
Максима Галкіна "відміняють" в РФ через проукраїнську позицію
Максима Галкіна "відміняють" в РФ через проукраїнську позицію / Фото: Скриншот из видео

З першого дня війни Максим Галкін засуджує російську владу за напад на Україну. Чоловік Алли Пугачової прямо говорить про бомбардування в Україні та декларував, що допомагатиме українським біженцям. За його позицію він уже зазнає гонінь та атаки пропагандистів. І сьогоднішні новини говорять про те, що програму, яку вів Галкін, тепер вестиме інша людина.

Про це пише СтарХіт. За їхніми даними, після від'їзду Галкіна з сім'єю до Ізраїлю його замінять на посаді ведучого програми "Сьогодні увечері", яку шоумен вів останні п'ять років.

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Більшості працівників передачі до останнього нічого не розповідали, як і запрошеним на запис зіркам. Потенційних кандидатів на заміну Максима на даний момент кілька, зважаючи на все, вибиратимуть у процесі — хто краще впишеться. Звучали імена Олександра Олешка, Нонни Гришаєвої, Дмитра Борисова та інших,

- стверджує джерело.

Галкін, Гришаєва та Олешко / скріншот з відео "Сьогодні ввечері"

Швидше за все, Максима Галкіна замінять і на посаді ведучого проєкту "Найкраще за всіх", який він вів, але поки що про це не йдеться.

До речі, нещодавно Вайкуле заступилася за Галкіна та Пугачову після заяв пропагандистки Симоньян.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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