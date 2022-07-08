Катерина Кухар декламує монолог Мавки з "Лісової пісні" в межах #VOICESOFNATION (відео)

Катерина Кухар продекламувала монолог в рамках проєкту, створеного Vogue UA / Фото: vogue.ua,

Vogue UA продовжує #VOICESOFNATION за участю українських зірок. Так, у рамках творчого проєкту етногурт DakhaBrakha до традиційного старослов'янського свята виконав народну пісню "Ой на Івана та й на Купала".

Наступною учасницею проєкту стала балерина Катерина Кухар. Вона вибрала для декламації монолог Мавки з п'єси "Лісова пісня" Лесі Українки.

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"Лісова пісня" – це українська душа. Своєрідний культурний код нації, глибокий сенс якого можна розшифрувати й прочитавши однойменну драму-феєрію Лесі Українки, й знайомлячись із легендарним балетом "Лісова пісня", й прослуховуючи музику Михайла Скорульського, який приділив велику увагу фольклору Волині у цьому творі. А вже невдовзі світ зможе познайомитись з українською культурою дивлячись анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня". Мавка прийшла до нас із давніх українських міфів, – розповідає Катерина Кухар.

На думку зірки балету, геніальна Леся Українка назавжди зробила Мавку символом непереможного кохання. Також, зас ловами Кухар, поетеса надихнула інших митців на безліч творів про цього персонажа.

Сьогодні Мавка – це цілий магічний Всесвіт. В балеті Мавка – це міфічна лісова істота, яка несе світу чистоту бажань, дій та думок. Вона живе серцем та вміє кохати й навіть вибачати за зраду. Сьогодні легендарна "Лісова пісня" – це наш діамант як в літературі, так й в балеті. Я завжди із задоволенням танцюю цю партію. За задумом творців у світі мультфільму "Мавка", лісова німфа отримає мою балетну ходу та грацію, – додала знаменитість.

Коротко про #VOICESOFNATION

Vogue UA у червні запустив соціально-культурний проєкт #VOICESOFNATION за участю українських артистів. Він спрямований на просування української пісні та поезії і підтримку нашої країни у світі. За допомогою проєкту буде зібрано кошти на відновлення пам'яток, які постраждали через російську агресію.

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Для участі у #VOICESOFNATION знаменитості вибрали особливі для себе вірші й народні пісні, що відгукуються в серці. Наприклад, Джамала виконала "Сіно моє, сіно", а ONUKA зіграла на сопілці мелодію "Cоловейко" тощо.

Проєкт одночасно транслюється на всіх майданчиках Vogue UA – сайті, Youtube-каналі, у Facebook та Instagram.

Нагадаємо, 7 червня відбувся марафон "Голоси вільних лунають на весь світ" на підтримку проєкту Vogue UA.