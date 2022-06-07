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Кароль, MONATIK, Джамала та інші зірки про війну з РФ – де дивитись марафон "Голоси вільних"

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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7 червня, 14:49
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Vogue UA запускає проєкт #VOICESOFNATION за участю українських артистів та зірок спорту, спрямований на просування української пісні та поезії та підтримку України у світі
Наймасштабніший марафон на підтримку України
Наймасштабніший марафон на підтримку України / Фото: vogue.ua

7 червня о 15:00 розпочнеться марафон "Голоси вільних лунають на весь світ" на підтримку проєкту Vogue UA. Зоряні гості та ведучі Тіна Кароль та Олег Панюта об'єднають країну в одному ефірі каналу "Україна 24".

Марафон, ініційований Vogue UA – VOICESOFNATION – "Голоси вільних" - це соціально-культурний проєкт за участю артистів, спрямований на просування української пісні та поезії та підтримку нашої країни у світі. У рамках проєкту буде зібрано кошти на відновлення пам'ятників, які постраждали через російську агресію.

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Переглянути прямий ефір з командою Vogue UA та зірковими учасниками проєкту #VOICESOFNATION – 2-годинний телемарафон "Голоси вільних" можна на YouTube-каналі "Україна 24". Артисти розкажуть про свою участь у проєкті та про те, як музиканти підтримують Україну.

Серед героїв – найвідоміші українські артисти: Джамала, ONUKA, MONATIK, Макс Барських, Ніна та Тоня Матвієнко, Юлія Саніна та інші. У рамках #VOICESOFNATION вони вибрали особливі для себе вірші та народні пісні: наприклад, Джамала виконає народну пісню "Сіно моє сіно", а ONUKA зіграє на сопілці мелодію "Соловейко".

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Проєкт одночасно транслюватиметься на всіх майданчиках Vogue UA – сайті, Youtube-каналі, Facebook та Instagram.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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