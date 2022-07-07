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DakhaBrakha виконали народну пісню "Ой, на Івана, та й на Купала" в рамках #VOICESOFNATION (відео)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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7 липня, 07:33
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До традиційного старослов'янського свята Івана Купала етногурт заспівав у рамках творчого проєкту тематичну пісню. Про що трек та як його виконали DakhaBrakha – дивіться далі
DakhaBrakha заспівали в рамках проєкту, створеного Vogue UA
DakhaBrakha заспівали в рамках проєкту, створеного Vogue UA / Фото: vogue.ua

Сьогодні, 7 липня, відзначають день Івана Купала – одне з найдавніших свят в Україні, сповнене магічними обрядами, купою легенд та ритуалами. З нагоди свята етногурт DakhaBrakha виконав народну пісню "Ой, на Івана, та й на Купала" у рамках проєкту #VOICESOFNATION.

Ми записували цю пісню на Івана Купала. Тому вибрали за календарем. У ній ідеться про вигнання відьми з хати, а ми хочемо її екстраполювати до вигнання нечистої сили з України. Співали з вірою в перемогу України над злом! – розповіли учасники гурту.

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Що відомо про ДахаБраха?

Це український музичний етногурт, організатором і художнім керівником якого є Владислав Троїцький. У репертуарі колективу — пісні українською, кримськотатарською, англійською, німецькою, російською мовами. У 2020 році стали лауреатами Шевченківської премії.

DakhaBrakha
DakhaBrakha

Коротко про #VOICESOFNATION

Vogue UA за підтримки ЦУМ Київ 8 червня запустили соціально-культуринй проєкт #VOICESOFNATION за участю українських артистів. Він спрямований на просування української пісні та поезії та підтримку нашої країни у світі. У рамках проєкту буде зібрано кошти на відновлення пам'ятників, які постраждали через російську агресію.

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Для участі у #VOICESOFNATION знаменитості вибрали особливі для себе вірші й народні пісні, що відгукуються в серці. Наприклад, Джамала виконала "Сіно моє сіно", а ONUKA зіграла на сопілці мелодію "Cоловейко" тощо.

Проєкт одночасно транслюється на всіх майданчиках Vogue UA – сайті, Youtube-каналі, Facebook та Instagram.

До речі, 7 червня відбувся марафон "Голоси вільних лунають на весь світ" на підтримку проєкту Vogue UA.

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Раніше ми також писали, що Ірина Білик стала амбасадором музею пам’яті "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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