Катерина Кухар: Час, поки ми намагалися вивезти дітей з України, був пеклом

Катерина Кухар дала чесне інтерв'ю - про війну, балет, дітей та благодійні концерти в Європі

Під час інтерв'ю сайту "Сьогодні" прима-балерина Національної опери Катерина Кухар не могла стримати сліз – згадала, як друзі вивозили її дітей із України, поки сама вона знаходилася в Європі, розповіла про батьків у Києві, які категорично проти кудись їхати, про виступи перед королем Норвегії та українською діаспорою. А також про "скасування" російського балету та розквіт українського.

Про все це і не лише – читайте далі.

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За тиждень до війни повезла студентів на міжнародний балетний конкурс

17 лютого Катерина вирушила у відрядження за кордон – повезла своїх учнів (студентів Kyiv State Ballet College) на міжнародний конкурс у Берлін. Вони здобули 6 медалей для України!

Я була щаслива і горда! – ледве стримуючи сльози згадує Кухар, – У цей час Олександр (чоловік – Ред.) був у Франції зі своєю балетною трупою "Grand Kiev Ballet" і крайній спектакль мав бути 23 числа у Ментоні у Франції. Я прилетіла до нього напередодні 23-го, ми відпрацювали "Жизель" та 24 лютого ми мали повернутися до Києва…, – ділиться Кухар.

24-е почалося для подружжя о 5-й ранку, коли зателефонувала нянечка їхньої дочки Насті:

Коли дзвонить близька людина, плаче у слухавку і каже, що почалася війна, бомбардують "Бориспіль" – стан повного шоку та безпорадності… Я взагалі не розуміла, що робити, як мені дихати та рятувати дітей, – ділиться Катерина.

Катерина Кухар вирушила до Берліна за тиждень до війни – 17 лютого

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Сина забрали на кордоні з Угорщиною у день його народження

У Катерини Кухар та Олександра Стоянова двоє дітей – син Тимур та дочка Анастасія. Обидва вони перебували в Україні у перші дні війни. Усіма силами, за допомогою друзів пара намагалася вивезти дітей із країни.

Дітки залишалися в Україні – Настя з нянечкою у Києві, а Тимур поїхав із моїми кумами на Закарпаття кататися на лижах. Час, коли ми намагалися вивезти дітей з України, був для нас як у пеклі, – згадує Катерина.

Дорога була важка. Першим вдалося вивезти сина Тимура – це було 26 лютого, а наступного дня зустрілися і з дочкою.

Ми забрали Тимура з угорського кордону , де ми й ночували із чоловіком. Вони (син і куми Кухар – Ред.) йшли пішки вісім годин тому що черга з машин була в 40 км. Ми забрали Тимура з кордону в його день народження. Коли я його зустріла, дуже сильно плакала. А він ще зі своєю дитячою безпосередністю: "Мам, ну що ти плачеш, зараз за кілька днів закінчиться війна. Ми ж поїдемо додому, відсвяткуємо мій день народження? На мене ж там чекають друзі", – ділиться прима-балерина.

/ Фото: instagram.com/stoianov_aleksandr

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Дорога Насті з нянею з Києва була також дуже непростою і навіть небезпечною.

Настю з нянькою вивозили мої друзі. Поламалася машина. Їхали через Білу Церкву, де все відбувалося на той момент – я дуже хвилювалася, думала збожеволію. Вони ночували у якомусь старому будинку без світла, води , добиралися на перекладних...Я горіла в пеклі, – зі сльозами на очах згадує Катерина.

Батьки відмовилися їхати

Не всім рідним Кухар вдалося виїхати в повністю безпечне місце. Батьки Катерини відмовилися залишати столицю.

Вони сказали: Це наш дім, ми тут будемо до кінця. Єдине, чим вони мене заспокоїли, це те, що вони поставили крісла у, на думку експертів, найбезпечнішій зоні квартири. Надсилають мені фотографії. Навіть відмовляються йти до бомбосховища, коли звучать сирени. Кажуть: "Все добре, слухаємо Арестовича, сидимо у кріслах, не хвилюйся". А я щоранку встаю і боюся брати телефон до рук, щоб прочитати новини, – ділиться Кухар.

Батьки Катерини Кухар залишаються у Києві

Друзі не пускали до України

У грудні Кухар і Стоянова були гастролі в США, де в них живуть дуже близькі друзі.

Вже тоді вони переживали та не пускали нас на батьківщину. Вже тоді у США говорили про повномасштабне вторгнення РФ у всіх місцевих ЗМІ. Ми не могли в це повірити, посміхалися і казали, що це неможливо, і в нас усе буде добре, – згадує прима-балерина.

У січні Олександр їхав на гастролі. Передчуючи лихо, Катерина запропонувала йому взяти з собою когось із дітей, але він відмовився, бо був на сто відсотків упевнений, що все буде добре.

"Тимур хоче повернутися до Києва"

13-річний Тимур уже дорослий і багато чого розуміє, читає та бачить. 7-річна Настя, за словами Катерини, дуже ніжна та вразлива дівчинка. При цьому обох дітей батьки намагаються убезпечити від зайвої інформації про жахіття війни.

Ми намагаємося захистити його (Тимура – Ред.) психіку, але, звичайно, він спілкується з друзями, бачить новини, відео – від цього не дітись. Тимур шалено хоче повернутися до Києва, дуже переживає за бабусю та дідуся, просив їх поїхати з нами. Плюс зараз у нього такий вік...Він дуже гостро сприймає публічність нашої сім'ї, йому це не подобається, – відверто каже Катерина.

Син Катерини Кухар та Олександра Стоянова, Тимур, неймовірно хоче повернутися до Києва

"Скасування" російського балету

Культура "скасування" та інститут репутації особливо яскраво діють зараз у США. Щойно персона потрапляє у гучний скандал – чи це прояв расизму, чи звинувачення у насильстві, її "скасовують". Припиняють співпрацю, розривають рекламні контракти, виключають із різноманітних спілок та організацій.

Чи діє подібне для російського балету, яким так захоплюється Захід?

Так, причому дуже серйозне скасування. Я вважаю, що Україна зараз має завоювати весь цей ринок. Наразі справді перестають запрошувати на гастролі, брати на роботу російських артистів балету. Я зіткнулася з тим, що багато адекватних російських артистів втекли з РФ, – ділиться Кухар.

Кухар впевнена – зараз, як ніколи, важливо знайомити світ із українським національним продуктом, із культурою, з українською ідентичністю.

Ми зі Стояновим уже багато років, ще до початку війни намагалися популяризувати "Лісову пісню" – це наша гордість класичного українського балету. На наше запрошення його танцювала італійська прима-балерина Ла Скала Петра Конті та прем'єр Ла Скала Еріс Нежа, американська балерина Анна Софія Шеллер, – розповідає Катерина.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов популяризують український балет

За словами Катерини, цей балет – "про наш характер, високу культуру, тонку душевну організацію".

За основу взято драму-феєрію нашої Лесі Українки, піднесену музику Михайла Скорульського, який оспівував українські мотиви. Ми зі Стояновим хочемо весь світ із ним познайомити, – каже прима-балерина.

Першого дня повномасштабного вторгнення РФ Катерині написало багато знайомих, зокрема з Росії , куди згодом переїхало багато її однокласників. За словами прими-балерини, серед артистів російського балету є розумні люди, але вони шукають шляхи покинути РФ.

"Чмерковський хвилювався, де я"

Український шоу-бізнес – це сфера, де майже всі артисти знають одне одного і навіть товаришують. Не дивно, що багато українських артистів зараз вирушили до Європи і разом виступають на концертах на підтримку України.

Катерина Кухар поки що не зустрічала колег особисто, але з багатьма спілкується онлайн. Ми поцікавилися у прими-балерини, чи спілкувалася вона зі своїми колегами – суддями "Танців зі зірками" Владом Ямою та Максом Чмерковським, який приїжджав на ефіри зі США.

Ми спілкувалися з Максом. Він писав мені, питав, як я. Так цікаво склалося, що він був в Україні, коли почалася війна, а я навпаки – була за кордоном. Він хвилювався де я та що. З Владом не переписувалися, але я бачила, що він активний у соцмережах, з ним усе гаразд, тому була спокійна, – пояснила Кухар.

Катерина Кухар розповіла, чи спілкувалася з Максом Чмерковським та Владом Ямою

Танець перед королем та сльози після "Жизель"

"Тур солідарності" Норвегією – ініціатива Олександра Стоянова. У його балетній трупі – 30 людей, яким потрібно годувати свої сім'ї, деякі балерини вирвалися на спектаклі з-під обстрілів. Частина отриманих грошей йде артистам, інша частина – на допомогу Україні.

Я пишаюся своїм чоловіком, тим, що він зробив і "Тур солідарності" по Норвегії – це і допомога артистам у роботі, їхнім сім'ям, у нас у трупі є дівчата, які більше тижня сиділи з дітьми у холодних підвалах, – каже Катерина Кухар.

Кухар та Стоянов виступали на благодійному концерті в Паризькій опері, крім цього, Олександр провів благодійні спектаклі, зібравши кошти для придбання машини швидкої допомоги для Львівської області. А їхню виставу в Осло відвідав сам король Норвегії та інші високопосадовці.

Нам так тяжко фізично. Вік артиста балету дуже короткий, у 37 років ми вже пенсіонери. Ми зараз вкладаємо всю нашу душу, всі наші сили, щоб бути максимально корисними, допомагати. Я три дні шкутильгаю, у мене болить ахілл, але я танцюю, бо розумію – я маю бути корисною, – каже прима-балерина.

Катерина Кухар: "Я три дні шкутильгаю, у мене болить ахілл, але я танцюю"

Кожна вистава завершується тим, що звучить гімн України, люди аплодують зі сльозами на очах. Чимало на концерти приходить і українців, які давно живуть у Європі.

Після вистави вони приходять нам обійняти і подякувати, що привозимо їм частинку України та даруємо надію. За те, що піднімаємо бойовий дух. Усі плачуть. Це дуже зворушливо, але важко, – зі сльозами на очах каже Катерина, – Ти ніби даруєш кожному з них частинку себе свою увагу, любов.

9 травня подружжя виступить перед королевою Швеції та обговорять допомогу країни Україні.

Зараз ми танцюємо виставу "Жизель", де наприкінці настає світанок. Цей момент завжди відгукується у серці – настає світанок і все погане зникає. Щоразу проводжу паралель з Україною та молюся, щоб для всіх нас настало завтра. І молюся, щоб так сталося з нами, щоб ми прокинулися якось і все закінчилося, нечисть розчинилася, – сподівається Кухар.

Катерина Кухар сподівається на швидку перемогу України у війні, яку розв'язала РФ

Плани після перемоги України

Фінальним "па" у нашому інтерв'ю було просте, але важливе питання – що Катерина зробить після перемоги України.

Перше – повернуся додому та обійму маму. А потім почну відбудовувати наш коледж, в якому ми якраз перед війною почали робити ремонт. Для наших студентів хочу зробити найкращі умови, щоб у них був стимул і бажання навчатися саме в Україні та гідно представляти нашу країну, – поділилася прима-балерина.

Раніше Ірина Федишин дала інтерв'ю "Сьогодні" і розповіла про проблеми ЗСУ, квартиру в Києві, фанів Ані Лорак та волонтерство з синами.