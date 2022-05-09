Екатерина Кухар: Время, пока мы пытались вывезти детей из Украины, было адом

Екатерина Кухар дала честное интервью - о войне, балете, детях и благотворительных концертах в Европе / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Во время интервью сайту "Сегодня" прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар не могла сдержать слез – вспомнила, как друзья вывозили ее детей из Украины, пока сама она находилась в Европе, рассказала о родителях в Киеве, которые категорически против куда-либо ехать, о выступлениях перед королем Норвегии и украинской диаспорой. А также об "отмене" русского балета и расцвете украинского.



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За неделю до войны повезла студентов на международный балетный конкурс

17 февраля Екатерина отправилась в командировку за рубеж – повезла своих учеников (студентов Kyiv State Ballet College) на международный конкурс в Берлин. Ребята получили 6 медалей для Украины!

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Я была счастлива и горда! – еле сдерживая слезы вспоминает Кухар. – В это время Александр (муж. – Ред.) был во Франции со своей балетной труппой Grand Kiev Ballet и крайний спектакль должен был быть 23 числа в Ментоне во Франции. Я прилетела к нему накануне 23-го, мы отработали "Жизель" и 24 февраля должны были вернуться в Киев... – делится Кухар.

24-е началось для супругов в 5 утра, когда позвонила нянечка их дочери Насти:

Когда звонит близкий человек, плачет в трубку и говорит, что началась война, бомбят "Борисполь" – состояние полного шока и беспомощности… Я вообще не понимала, что делать, как мне дышать и спасать детей, – делится Екатерина.

Екатерина Кухар отправилась в Берлин за неделю до войны – 17 февраля / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Сына забрали на границе с Венгрией в день его рождения

У Екатерины Кухар и Александра Стоянова двое детей – сын Тимур и дочь Анастасия. Оба они находились в Украине в первые дни войны. Всеми силами, с помощью друзей пара пыталась вывезти детей из страны.

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Детки оставались в Украине – Настя с нянечкой в Киеве, а Тимур поехал с моими кумовьями в Закарпатье кататься на лыжах. Время, когда мы пытались вывезти детей из Украины, было для нас как в аду, – вспоминает Екатерина.

Дорога была тяжелой. Первым удалось вывезти сына Тимура – это было 26 февраля, а на следующий день встретились и с дочерью.

Мы забрали Тимура с венгерской границы, где мы и ночевали с супругом. Они (сын и кумовья Кухар. – Ред.) шли пешком восемь часов, потому что очередь из машин была в 40 км. Мы забрали Тимура с границы в его день рождения. Когда я его встретила, плакала очень сильно. А он еще со своей детской непосредственностью: "Мам, ну что ты плачешь, сейчас через пару дней закончится война. Мы же поедем домой, отпразднуем там мой день рождения? Меня же там ждут друзья", – делится прима-балерина.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов с детьми – Тимуром и Анастасией / Фото: instagram.com/stoianov_aleksandr

Дорога Насти с няней из Киева была тоже очень непростой и даже опасной.

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Настю с нянечкой вывозили мои друзья. Поломалась машина. Ехали через Белую Церковь, где все происходило на тот момент – я очень волновалась, думала сойду с ума. Они ночевали в каком-то старом доме без света, воды, добирались на перекладных... Я горела в аду, – со слезами на глазах вспоминает Екатерина.

Родители отказались уезжать

Не всем родным Кухар удалось выехать в полностью безопасное место. Родители Екатерины наотрез отказались покидать столицу.

Они сказали: "Это наш дом, мы тут будем до конца". Единственное, чем они меня успокоили, это то, что они поставили кресла в самой, на взгляд экспертов, безопасной зоне квартиры. Присылают мне фотографии. Даже отказываются идти в бомбоубежище, когда звучат сирены. Говорят: "Все хорошо, слушаем Арестовича, сидим в креслах, не волнуйся". А я каждое утро встаю и боюсь брать телефон в руки, чтобы прочесть новости, – делится Кухар.

Родители Екатерины Кухар остаются в Киеве / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Друзья не пускали в Украину

В декабре у Кухар и Стоянова были гастроли в США, где у них живут очень близкие друзья.

Уже тогда они переживали и не пускали нас на родину. Уже тогда в США говорили о полномасштабном вторжении РФ во всех местных СМИ. Мы не могли в это поверить, улыбались и говорили, что это невозможно и у нас все будет хорошо, – вспоминает прима-балерина.

В январе Александр уезжал на гастроли. Предчувствуя беду, Екатерина предложила ему взять с собой кого-то из детей, но он отказался, потому что был на сто процентов уверен, что все будет хорошо.

"Тимур хочет вернуться в Киев"

13-летний Тимур уже взрослый и многое понимает, читает и видит. 7-летняя Настя, по словам Екатерины, очень нежная и впечатлительная девочка. При этом обоих детей родители стараются оградить от лишней информации об ужасах войны.

Мы стараемся оградить его (Тимура. – Ред.) психику, но, естественно, он общается с друзьями, видит новости, видео – от этого не деться. Тимур безумно хочет вернуться в Киев, очень переживает за бабушку и дедушку, просил их поехать с нами. Плюс сейчас у него возраст такой… Он очень остро воспринимает публичность нашей семьи, ему это не нравится, – откровенничает Екатерина.

Сын Екатерины Кухар и Александра Стоянова, Тимур, безумно хочет вернуться в Киев / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

"Отмена" русского балета

Культура "отмены" и институт репутации особо ярко действуют сейчас в США. Как только персона попадает в громкий скандал – будь то проявление расизма либо же обвинения в насилии, ее "отменяют". Прекращают сотрудничество, расторгают рекламные контракты, исключают из всевозможных союзов и организаций.

Действует ли подобное для русского балета, которым так восхищается Запад?

Да, причем очень серьезная отмена. Я считаю, что Украина сейчас должна завоевать весь этот рынок. Сейчас действительно перестают приглашать на гастроли, брать на работу российских артистов балета. Я столкнулась с тем, что многие адекватные российские артисты убежали из РФ, – делится Кухар.

Кухар уверена – сейчас как никогда важно знакомить мир с украинским национальным продуктом, с культурой, с украинской идентичностью.

Мы со Стояновым уже много лет, еще до начала войны, старались популяризировать "Лісову пісню" – это наша гордость классического украинского балета. По нашему приглашению его танцевала итальянская прима-балерина Ла Скала Петра Конти и премьер Ла Скала Эрис Нежа, американская балерина Анна София Шеллер, – рассказывает Екатерина.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов популяризируют украинский балет / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

По словам Екатерины, этот балет – "о нашем характере, высокой культуре, тонкой душевной организации".

За основу взята драма-феерия нашей Леси Украинки, возвышенная музыка Михаила Скорульского, который воспевал украинские мотивы. Мы со Стояновым хотим весь мир с ним познакомить, – говорит прима-балерина.

В первый день полномасштабного вторжения РФ Екатерине написали много знакомых, в том числе из России, куда со временем переехало много ее одноклассников. По словам примы-балерины, среди артистов русского балета есть думающие люди, но они ищут пути покинуть РФ.

"Чмерковский волновался, где я"

Украинский шоу-бизнес – это сфера, где почти все артисты знают друг друга и даже дружат. Неудивительно, что многие украинские артисты сейчас отправились в Европу и вместе выступают на концертах в поддержку Украины.

Екатерина Кухар пока еще не встречала коллег лично, но со многими общается онлайн. Мы поинтересовались у примы-балерины, общалась ли она со своими коллегами – судьями "Танців з зірками" Владом Ямой и Максом Чмерковским, который приезжал на эфиры из США.

Мы общались с Максом. Он писал мне, спрашивал, как я. Так интересно сложилось, что он был в Украине, когда война началась, а я наоборот – была за рубежом. Он волновался, где я и что. С Владом не переписывались, но я видела, что он активный в соцсетях, с ним все в порядке, поэтому была спокойна, – объяснила Кухар.

Екатерина Кухар рассказала, общалась ли с Максом Чмерковским и Владом Ямой / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Танец перед королем и слезы после "Жизели"

"Тур солидарности" по Норвегии – инициатива Александра Стоянова. В его балетной труппе – 30 человек, которым нужно кормить свои семьи, некоторые балерины вырвались на спектакли из-под обстрелов. Часть вырученных денег идет артистам, другая часть – на помощь Украине.

Я горжусь своим супругом, тем что он сделал и "Тур солидарности" по Норвегии – это и помощь артистам в работе, их семьям, у нас в труппе есть девушки, которые больше недели сидели с детьми в холодных подвалах, – говорит Екатерина Кухар.

Кухар и Стоянов выступали на благотворительном концерте в Парижской опере, кроме этого, Александр провел благотворительный спектакли, собрав средства для покупки машины скорой помощи для Львовской области. А их спектакль в Осло посетил сам король Норвегии и другие высокопоставленные лица.

Нам так тяжело физически. Век артиста балета очень короткий, в 37 лет мы уже пенсионеры. Мы вкладываем сейчас всю нашу душу, все наши силы, чтобы быть максимально полезными, помогать. Я три дня хромаю, у меня болит ахилл, но я танцую, потому что понимаю – я должна быть полезна, – говорит прима-балерина.

Екатерина Кухар: "Я три дня хромаю, у меня болит ахилл, но я танцую" / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Каждый спектакль завершается тем, что звучит гимн Украины, люди аплодируют со слезами на глазах. Немало на концерты приходит и украинцев, давно живущих в Европе.

После спектакля они приходят нас обнять и поблагодарить, что привозим им частичку Украины и дарим надежду. За то, что поднимаем боевой дух. Все плачут. Это очень трогательно, но тяжело, – со слезами на глазах говорит Екатерина, – Ты будто даришь каждому из них частичку себя – свое внимание, любовь.

9 мая супруги выступят перед королевой Швеции и обсудят помощь страны Украине.

Сейчас мы танцуем спектакль "Жизель", где в конце наступает рассвет. Этот момент всегда откликается в сердце – наступает рассвет и все плохое исчезает. Каждый раз провожу параллель с Украиной и молюсь, чтобы для всех нас наступило завтра. И молюсь, чтобы так произошло с нами, чтобы мы проснулись однажды и все закончилось, нечисть растворилась, – надеется Кухар.

Екатерина Кухар надеется на скорую победу Украины в войне, которую развязала РФ / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Планы после победы Украины

Финальным "па" в нашем интервью был простой, но важный вопрос – что Екатерина сделает после победы Украины.

Первое – вернусь домой и обниму маму. А потом начну отстраивать наш колледж, в котором мы как раз перед войной начали делать ремонт… Для наших студентов хочу сделать наилучшие условия, чтобы у них был стимул и желание учиться именно в Украине и достойно представлять нашу страну, – поделилась прима-балерина.

Ранее Ирина Федишин дала интервью "Сегодня" и рассказала о проблемах ВСУ, квартире в Киеве, фанатах Ани Лорак и волонтерстве с сыновьями.