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ТОП-5 дивовижних дитячих фото Катерини Кухар, які ви не бачили

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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18 січня, 16:43
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18 січня українська прима-балерина святкує 40-річчя. З ранніх років вона на "ти" з пуантами та хореографічним верстатом
Катерині Кухар – 40! Яка знаменита балерина виглядала у дитинстві
Катерині Кухар – 40! Яка знаменита балерина виглядала у дитинстві / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Сьогодні зірці національної опери України та судді проекту "Танці зі зірками" Катерині Кухар – 40 років.

У своєму Instagram артистка, яку підозрювали у вагітності, опублікувала дуже гарні кадри та написала, що 40 років – "не такі вже й страшні".

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Танцювальна кар'єра Катерини Кухар стартувала у ранньому дитинстві. Вона почала займатися у п'ять років і вже у 16 дебютувала в балеті "Лускунчик" на сцені Bunka Kaikan у Японії.

Катерина Кухар почала займатися балетом у 5 років
Катерина Кухар почала займатися балетом у 5 років / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

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В інтерв'ю Кухар розповідала, що спочатку батьки привели її на гімнастику, та після першого заняття перевели на балет, бо гімнастика юній Каті не сподобалася.

Катерина Кухар у юності
Катерина Кухар у юності / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

А ще під час навчання Катерину Кухар прозвали Дженніфер Лопес через надто пишні, як для балерини, форми. Зараз у це важко повірити!

Як Катерина Кухар виглядала у дитинстві
Як Катерина Кухар виглядала у дитинстві / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

В училищі юна Кухар стикалася із жорсткими педагогами. Балерина розповідала, що викладачка могла залишити на шкірі студентки подряпини, щоб показати, який м'яз необхідно задіяти під час рухів або вказати на зайву вагу.

Катерина Кухар була білявкою
Катерина Кухар була білявкою / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Свій перший гонорар Катерина Кухар отримала у 14 років під час навчання. Тоді вона виграла в конкурсі і здобула тисячу доларів, що було великою сумою для її сім'ї. Ці гроші Катя витратила на мікрохвильову пічку, відеомагнітофон та ляльку "Барбі".

Катерина Кухар у юності – фото
Катерина Кухар у юності – фото / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

У 2020 році Катерина Кухар стала директоркою Київського хореографічного училища та розповіла, яку зарплату отримує на цій посаді.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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