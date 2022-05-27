Вже не "свободен". Екслідер "Арії" Кіпєлов виявився рашистом

Валерій Кіпєлов виявився рашистом

Раніше Юрій Шевчук заявив, що гурт "ДДТ" тимчасово припиняє свою діяльність у Росії. Музикант також виступив проти кривавої війни, через що звернув на себе увагу силових структур РФ.

Валерій Кіпєлов на одному з останніх концертів вирішив відповісти Шевчуку, заявивши, що підтримує Росію:

Реклама

"Для мене Батьківщина – це ви, – заявив артист-рашист. – Батьківщина – це Юрій Гагарін, це наш Прапор Перемоги. Це великий хокеїст Валерій Харламов, Чехов, Чайковський. Це мої близькі, мої діти, мої онуки. Це все – моя Батьківщина. Перемога буде за нами!"

Валерій Кіпєлов відповів Юрію Шевчуку, який засудив війну в Україні

Слова Кіпєлова викликали бурхливі овації у залі. Артист кілька разів повторив фразу "Бережи вас Бог" і пішов зі сцени, закінчивши концерт.

Зазначимо, що раніше Кіпєлов негативно відгукувався про протестний опозиційний рух у Росії, а 2014 року підтримав окупацію Криму Росією.

Реклама

Мені дуже сподобався виступ Путіна, який сказав, що Крим для всіх і єдине, що він ніколи не буде бандерівським. Тут я його підтримую на всі 100%, – говорив у одному з інтерв'ю Валерій.

Раніше Лариса Доліна висловилася про Путіна і зрадила рідну Одесу.