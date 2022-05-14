Ексчоловік Дженніфер Лопес одружується з моделлю, молодшою за нього на 30 років

Марк Ентоні одружується з Міс Всесвіт Парагвай-2021/ Фото: instagram.com/nadiatferreira

Поки що Дженіфер Лопес хвалиться заручним кільцем від Бена Аффлека, її колишній чоловік теж не гаяв часу.

Марк Ентоні зробив пропозицію своїй молодій коханій, 23-річній "Міс Всесвіт Парагвай-2021" Наді Феррейра. Щаслива модель показала розкішне заручне кільце з камінцем.

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Скріншот – instagram.com/nadiatferreira

Вечірка на честь заручин, – радісно повідомила Надя.

Про стосунки 53-річного співака та 23-річної моделі стало відомо лише три місяці тому. Лише у березні пара вперше опублікувала спільні фото у соціальних мережах, а пізніше з'явилася під ручку на заході.

Тепер же молода модель часто ділиться закоханими знімками зі своїм обранцем Instagram.

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Вибір коханої Ентоні нікого не здивував, адже всім давно відоме кохання співака до моделей. Його перша дружина Даянаре Торрес теж була володаркою титулу "Міс Всесвіт".

Дженніфер Лопес почала зустрічатися з Марком Ентоні невдовзі після розлучення з Беном Аффлеком. 2004 року пара побралася, через тиждень після того, як співак розлучився з першою дружиною. Вже за три роки на світ з'явилися близнюки Макс та Емма. Через 10 років шлюбу, 2014 року, Дженніфер та Марк офіційно розлучилися.

Дженніфер Лопес та Марк Ентоні / Фото: Getty Images

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Нещодавно Джей Ло зізналася, що не шкодує про возз'єднання з Беном Аффлеком.