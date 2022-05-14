Экс-муж Дженнифер Лопес женится на модели, младше его на 30 лет

Марк Энтони женится на Мисс Вселенная Парагвай-2021/ Фото: instagram.com/nadiatferreira

Пока Дженнифер Лопес хвастается помолвочным кольцом от Бена Аффлека, ее бывший муж тоже не терял времени зря.

Марк Энтони сделал предложение своей молодой возлюбленной, 23-летней "Мисс Вселенная Парагвай-2021" Наде Феррейра. Счастливая модель показала роскошное помолвочное кольцо с внушающим камушком.

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Скриншот – instagram.com/nadiatferreira

Вечеринка в честь помолвки, – радостно сообщила Надя.

Об отношениях 53-летнего певца и 23-летней модели стало известно только три месяца назад. Лишь в марте пара впервые опубликовала совместные фото в социальных сетях, а позже появилась под ручку на мероприятии.

Теперь же молодая модель часто делится влюбленными снимками со своим избранником в Instagram.

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Выбор возлюбленной Энтони никого не удивил, ведь всем давно известна любовь певца к моделям. Его первая супруга Даянаре Торрес тоже была обладательнице титула "Мисс Вселенная".

Дженнифер Лопес начала встречаться с Марком Энтони вскоре после расставания с Беном Аффлеком. В 2004 году пара обручилась, через неделю после того, как певец развелся с первой женой. Уже через три года на свет появились близнецы Макс и Эмма. Спустя 10 лет брака, в 2014 году, Дженнифер и Марк официально развелись.

Дженнифер Лопес и Марк Энтони / Фото: Getty Images

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Недавно Джей Ло призналась, что не жалеет о воссоединении с Беном Аффлеком.