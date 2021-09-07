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Нові учасниці ВІА Гри про Лорак, яка звинуватила Меладзе в домаганнях: Напад – прийом дурних і слабких

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
7 вересня, 09:29
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Нещодавно всі обговорювали скандал навколо Костянтина Мелдзе: Ані Лорак натякнула, що він пропонував їй інтим в обмін на просування в кар'єрі. Пізніше вона забрала свої слова назад
Нові учасниці "ВІА Гри" прокоментували звинувачення Костянтина Меладзе в домаганнях
Нові учасниці "ВІА Гри" прокоментували звинувачення Костянтина Меладзе в домаганнях / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/viagra_officia

Ані Лорак, яка заявила про непристойні пропозиції від Меладзе, раніше підтримала Оля Полякова. Співачка натякнула, що продюсер і до неї виявляв інтерес. Пізніше до них приєдналася ексучасниця "ВІА Гри" Тетяна Найник.

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А ось нові учасниця гурту, схоже, не стикалися з подібними речами. Дівчата захистили продюсера, зазначивши, що всі заяви про домаганнях – наклеп.

Напад – прийом дурних і слабких людей. Нехай нападають далі. Ми на це дивимося зі сміхом. І ми знаємо, яка це людина насправді, – прокоментували ситуацію учасниці оновленого складу "ВІА Гри", повідомляє ТСН.

ВІА Гра випустила новий трек
ВІА Гра випустила новий трек / Фото: Скріншот з YouTube

Про скандал

Співачка Ані Лорак після розставання з Юрієм Фальосою розпочала співпрацю з Костянтином Меладзе. Але їхній творчий союз проіснував недовго. Співачка зізналася, чому відмовилася працювати з відомим продюсером. За словами Лорак, вона цікавила Костянтина Меладзе не тільки як артистка.

Нагадаємо, що незабаром після скандального інтерв'ю Ані заявила, що журналісти перекрутили її слова і що вона мала на увазі зовсім не сексуальні домагання. Пізніше історія прийняла новий оборот – Оля Полякова зізналася, що не тільки вірить Ані Лорак, а й що сама зіткнулася з цим при спілкуванні з Костянтином Меладзе.

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пізніше цю ситуацію прокоментувала ексдружина брата Костянтина -Валерія Меладзе. Ірина підтвердила, що в шоу-бізнесі дійсно є домагання. Вона розповіла, як стала свідком історії, коли одна з відомих зараз артисток проявляла підвищену увагу до Костянтина Меладзе.

Дивіться відеосюжет про оновлений склад "ВІА Гри":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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Коли я вперше вийшов на сцену, я дуже сумнівався. Я сумнівався, коли знімався в своїх перших фільмах. Але завжди треба йти вперед, виявляючи сміливість, яка не виключає сумніви.

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