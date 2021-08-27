Експринцеса Люксембургу втретє стала мамою – через місяць після весілля (фото)

Колишня принцеса Люксембургу Тессі Антоні народила через місяць після весілля / Фото: instagram.com/tessy_from_luxembourg

Через місяць після весілля експринцеса Люксембургу Тессі Антоні народила Френку Флосселю сина. Новонародженого назвали Теодором. Новоспечені батьки позували з малюком в пологовому будинку і поділилися зворушливими кадрами в соцмережі. До речі, днями й в українській зірковій сім'ї народилася дитина – Святослав Вакарчук вперше став батьком.

На новому пості в Instagram Тессі Антоні показала сімейне селфі, а також ніжку немовляти Теодора.

Тессі Антоні, її чоловік Френк Флоссель і їхній новонароджений син Теодор / Фото: instagram.com/tessy_from_luxembourg

Експринцеса Люксембургу народила хлопчика / Фото: instagram.com/tessy_from_luxembourg

Тессі також додала відео зі своїм старшим сином від шлюбу з принцом Люксембургу – 15-річним Габріелем. Він повідомив, що разом зі своїми братом Ноа і зведеною сестрою Джулією раді поповненню в родині.

Я радий повідомити, що у нас з Ноа і Джулією народився брат, якого назвали Теодором. Він відчуває себе добре і перебуває в лікарні разом з моєю мамою, – сказав онук герцогського подружжя.

Тессі Антоні була одружена з принцом Луї Люксембурзьким з 2006 по 2019 рік. Через рік після розставання Тессі заявила, що перебуває в стосунках з Френком Флосселем. У кінці липня цього року вони зіграли весілля в Цюріху.

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