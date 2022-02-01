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Чому розпалися "Время и Стекло": Позитив вперше розкрив подробиці

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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1 лютого, 11:31
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Екс-соліст гурту "Час та скло" розкрив подробиці розпаду колективу. Позитив запевнять, що ініціатива виходила лише від Дорофєєвої
"Время и Стекло"
"Время и Стекло" / Фото: instagram.com/vremyaisteklo

Наразі колишня соліста дуету "Час та скло" Надя Дорофєєва успішно будує сольну кар'єру і займає крісло судді вокального шоу, де запалила із військовим оркестром .

Шанувальники довго ворожили, чому ж успішний колектив вирішив розійтися. Ходили чутки, що стосунки між Дорофєєвою та Позитивом зіпсувалися.

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Розкрити справжні подробиці розпаду наважився Позитив в інтерв'ю YouTube-каналу Лізи Дідковської.

Усі дівчатка, які працюють у групах, хочуть у підсумку бути сольними артистками. Надя мені неодноразово говорила, що ми загралися з дуетом і треба йти далі. Я міг би ще попрацювати в групі. Мені розпад здавався дурною ідеєю, але я погодився. Тут було Надине завзяття, вона наполягла, – розповіла колишній соліст колективу.

Виконавець запевнив, що жодних скандалів із Надею у нього не було. Наразі обидва артисти працюють в одній студії і, за словами Позитива, продовжують ділитися один з одним творчими планами та ідеями.

У нас добрі стосунки. Ми працюємо в одній студії, я чую весь матеріал, що вона готує. Іноді Надя може звернутися до мене за порадою, адже ми вже пройшли великий шлях. Я теж показую їй свіжі треки, питаю думки, – розповів Олексій.

Зараз Позитив працює над створенням власних треків і вважає, що незабаром зможе здивувати фанів новим поворотом у кар'єрі.

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Нагадаємо, що раніше Оля Полякова пригрозила Наді Дорофєєвій замкнути її у гримерці .

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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