Ексдружина Дмитра Ступки більше не холостячка? Поліні Логуновій освідчились в США

Поліні Логуновій освідчилися в США / Фото: instagram.com/polinalogunova

Декілька днів тому Поліна Логунова повідомила, що їхній шлюб із Дмитром Ступкою розпався. Проте їм вдалося зберегти дружню атмосферу та залишитись люблячими батьками.

Того ж дня Поліна Логунова заінтригувала фоловерів, опублікувавши світлину, на якій хвалиться розкішною обручкою. Проте вона одразу пояснила, що це не від Діми Ступки.

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Скріншот Instagram

Нині ж ведуча опублікувала кадр з літаком в небі та надписом: "Поліно, ти вийдеш за мене заміж?". Судячи з геолокації, освідчились Поліні в Лос-Анджелесі, де вона вде тривалий час живе разом з донькою Богданою.

У дописі під таким інтригуючим знімком Логунова написала: "Так". На жаль, до подробиць екс-дружина Ступки поки не вдається.

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Нагадаємо, Логунова та Ступка перебували у шлюбі з 2016 року. У 2017-му у пари народилася донька Богдана. Восени минулого року сім'я переїхала до США.

Після початку війни Росії проти України Ступка приїхав до Польщі, де допомагає українським біженцям. А Логунова з донькою залишились у Штатах.