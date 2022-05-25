Ексдружина Дмитра Ступки натякнула, що більше не хоче народжувати дітей

Поліна Логунова засумнівалася, чи вона хороша мама.

У Логунової та Ступки є п'ятирічна донька Богдана. І хоч Поліна та Дмитро розлучилися, проте обоє батьків максимально часу приділяють своїй спадкоємиці.

У Instagram ексдружина Дмитра Ступки розповіла, що щиро любить свою дочку. Втім часом Поліні здається, що вона не зовсім хороша мама.

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Моє чудо світу! Мені часто здається, що я погана мама, що я цілую мало, хоча цілую постійно, що приділяю мало часу, хоча ловлю хвилини з нею. Мені здається, що я мало дарую їй себе. Мої подруги кажуть, що я класна мама, і за це їм дякую, але завжди чогось не вистачає для самої себе, так у всіх мам?, – поцікавилась Логунова.

Логунова каже, що донька – це її цінний скарб

Поліна неодноразово казала, що робота і донька – найважливіше, що є в її житті. Логунова зізнається, що їй навіть не хочеться більше мати дітей, бо ж хоче просто всю любов віддавати Богданці.

Я відчуваю, що готова була б просто 100500 разів терпіти біль пологів (які я пам'ятаю досі), аби мати це диво світу у своєму житті. Ця дівчинка в'є з мене мотузки, і мені навіть не хочеться більше дітей, бо мені здається, що я не хочу ділити ні з ким любов до неї. Щоб вона була однією моєю дитиною, якій я можу віддавати все серце, це взагалі нормально?, – написала Логунова.

Фоловери ж запевнили, що материнської любові вистачає на всіх дітей, головне – щоб це були "плоди кохання":

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Серця мами вистачить на всіх діток. Важливо, щоб це були плоди кохання.

Богдані обов'язково потрібен брат.

У мене четверо діток і всіх чотирьох я дуже люблю. У вашому серці кохання більше, ніж ви навіть можете собі уявити.

Кохання не ділиться, воно множиться) Але це теж непросто.

Скріншот Instagram

Зазначимо, нещодавно Логунова знову стала нареченою. Наречений-американець освідчився Поліні прямо у небі.

До речі, раніше ексдружина Дмитра Ступки розповідала про знайомство з новим обранцем.