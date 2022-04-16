Ексдужина Дмитра Ступки про знайомтсво з нареченим-американцем: "Відхопила відповідного чоловіка"

Стиліст-перукар, нутриціолог та ведуча Поліна Логунова знайшла своє нове щастя у США

Поліна Логунова розповіла про свого бойфренда / Фото: instagram.com/polinalogunova

Днями колишня дружина Дмитра Ступки повідомила, що готується вдруге вийти заміж. Окрім того, Поліна Логунова показала прихильникм спільне фото зі своїм обранцем зі Штатів.

Cкріншот Instagram

Нині ж ведуча вирішила поділитись історією знайомства зі своєю другою половинкою.

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Познайомилися випадково. Коли ніхто не планував і не шукав когось. Коли це не потрібно було, у пазл склалися такі дрібниці, які на голову не налазять, – інтригуюче написала Поліна в Instastories.

Cкріншот Instagram

Ексдржина Ступки зізналась, що якось у "важкому настрої" вона загадала зустріти не багатого/гарного тощо, а такого чоловіка, який би відповідав саме її потребам.

Я сказала чітко фразу "потрібного мені чоловіка". Яким він буде, вирішує Бог і бачить, що я заслужила. Дуже дякую Богу, адже він не лише гарний зовнішньо, його серце ще гарніше, – поділилась Логунова.

Cкріншот Instagram

Фоловери також поцікавилися у Поліни, чи часом познайомилася вона з новим коханим тоді, коли її ексчоловік Дмитро був ще з нею разом в Штатах.

Ваші підліткові спроби з'ясувати, чия ж все таки білизна брудніша, увінчаються провалом. Певно, ви не знали/забули, кому ставите це запитання. Байдужість до деталей особистого життя людей властива інтелігенції, яку, як ми знаємо, можна починати вписувати до Червоної книги, – неоднозначно відповіла стилістка.

Ще Поліна поговорила з прихильниками про те, чим відрізняються американські чоловіки від українських. За її словами, різниця в менталітетах відчувається завжди.

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Cкріншот Instagram

Нагадаємо, на початку квітня Поліна Логунова повідомила, що вони з Дмитром Ступкою більше не разом.