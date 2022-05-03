Ексдружина Дмитра Ступки вперше розповіла, чим займається її наречений-американець

Поліна Логунова вперше поділилася подробицями роману із нареченим-американцем / Фото: Скріншот з YouTube, instagram.com/polinalogunova

Поліна Логунова не приховує, що після розлучення з актором Дмитром Ступкою їй швидко вдалося налагодити особисте життя у США. Зараз вона щаслива у стосунках з американцем на ім'я Джордж.

В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" Поліна вперше розповіла, що вона зі своїм обранцем познайомилася у компанії спільних друзів, коли ще була у шлюбі.

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Як зазначила блогер, їхній роман із Джорджем розпочався вже після її розставання з чоловіком. Стосунки пари розвивалися швидко. Вже за місяць Джордж зробив Поліні пропозицію.

Якщо раніше Поліна скаржилася, що у шлюбі із Дмитром Ступкою вона заробляла більше, то у нових стосунках її все влаштовує. Як зізналася Логунова, її новий обранець не має відношення до шоу-бізнесу.

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Він має міжнародну маркетингову компанію, має кілька офісів у різних країнах. Це не шоу-бізнес, це бізнес. Гроші він уміє заробляти.

Джордж уже був одружений. Від попереднього шлюбу він має двох синів.

Раніше Поліна Логунова поділилася подробицями розлучення із Дмитром Ступкою.