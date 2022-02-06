Ексдружина Костянтина Меладзе про зраду з Вірою Брежнєвою: "Вони відібрали у мене 10 років"

Яна Сумм пригадала розлучення з Костянтином Меладзе через Віру Брежнєву / Фото: Instagram

Костянтин Меладзе тривалий час перебував у шлюбі з Яною Сумм, яка брала участь у конкурсі "Міс Україна-1992". За цей час у подружжя з'явилось троє дітей – доньки Аліса, Лія та син Валерій, у якого діагностували аутизм у віці трьох років.

Здавалося б, пара проживає щасливе сімейне життя і так буде вічно, однак у житті Меладзе з'явилась нова пасія, з якою він таємно крутив роман.

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Костянтин Меладзе з Яною Сумм та дітьми. / Фото: Instagram

У 2010 році всі активно обговорювали особисте життя Костянтина та Валерія Меладзе. Відомо, що брати майже одночасно розлучалися зі своїми дружинами! Причина розриву в обох була однаковою — інтиржки із учасницями гурту "ВІА Гра", який продюсер створив у 2000-му.

Якщо про стосунки співака з Альбіною Джанабаєвою давно ходили чутки, то роман продюсера з Вірою Брежнєвою був великим секретом. І навіть Яна Сумм довго не здогадувалася, що у чоловіка з'явилася коханка. Вона була впевненою, що чоловік їй вірний. Лише через декілька років стали виникати сумніви.

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Поки Сумм доглядала за сином, у якого виявили хворобу, Меладзе активно їздив на гастролі з гуртом, у складі якого виступала і Брежнєва. Тоді, за словами Яни, вона зрозуміла, що у артистки та її чоловіка роман.

Меладзе та Сумм прожили у шлюбі 19 років. / Фото: Instagram

Яна навіть особисто питала у Віри про роман, але та запевнила її, що нічого, крім ділових стосунків, між ними немає.

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Ба більше, в середині 2000-х Віра намагалася влаштувати особисте життя – вона вийшла заміж за бізнесмена Михайла Кіпермана та народила йому доньку. Втім, шлюб розпався за кілька років, за чутками, через Меладзе.

Нещасний любовний трикутник вирішила зруйнувати саме Брежнєва. Одного дня співачка прийшла в будинок до Костянтина, і Яна одразу все зрозуміла.

Віра Брежнєва сама розповіла про роман з продюсером. / Фото: Instagram

Ця жінка прийшла до мене в дім. Навіщо? Сказала, що хоче допомогти. А я гадаю, вона прийшла, щоб вийти "з підпілля". У мене було одне питання: "В ім'я чого знадобилося стільки поламаних доль? Я ж дзвонила тобі. Порахуй, скільки років життя ви у мене відібрали. Майже 10 років!". У відповідь широко відкриті очі: "Просто тоді я вважала, що так буде краще". Я зрозуміла, що більше у мене немає часу, жодного зайвого дня на всю цю "духовність" під назвою "ВІА Гра", – пригадувала Яна, повідомляє 7Days.

Після цього Сумм забрала дітей та подала на розлучення. Рішення дружини стало для Меладзе повною несподіванкою.

Він думав, що від таких чоловіків, як він, жінки самі не йдуть. І розлучення він не хотів. Але я попросила окремого проживання. Сказала, що він має зібрати речі. До дітей може приходити стільки, скільки вважає за потрібне. Якщо він не йде, піду з дітьми я. Вдячна йому за те, що відпустив мене із цього емоційного пекла, – зізнається Сумм.

За словами Яни, після розлучення вона стала сильнішою і зрозуміла, що нарешті приходить до тями. Незабаром вона вдруге вийшла заміж. І ось вже п'ять років Сумм одружена з українським бізнесменом. Також вона зайнялася проєктами, націленими на розвиток та соціалізацію дітей з аутизмом. Водночас Меладзе створив сім'ю з Брежнєвою, яка не змогла налагодити контакт із дітьми продюсера, як би вона не намагалась.

Раніше ми писали про дітей Валерія Меладзе. Читайте у матеріалі, як живуть спадкоємці співака.