Екстрасенс назвав переможця грандіозного шоу Співають всі!

Максим Гордєєв назвав переможця грандіозного шоу «Співають всі!» / Фото: телеканал "Україна"

П'ять випусків масштабного талант-шоу "Співають всі!" вже позаду, і через кілька тижнів ми дізнаємося, хто стане тріумфатором проєкту.

Але екстрасенс-співак Максим Гордєєв вирішив заглянути в майбутнє і за допомогою своїх карт спробував передбачити, хто виграє в шоу.

Перша випала карта – помірність. Тобто це буде людина, яка балансує між дорослістю і дитячістю та зможе сподобатися всім. Друга – карта смерті. Вона символізує те, що людина не просто розірве нас всіх, а буде абсолютно новою, свіжою. Імовірність того, що вона вже популярна в певних колах – вкрай мала, – розповів зірковий експерт.

Хто стане переможцем шоу "Співають всі!" / Фото: телеканал "Україна"

А ось третьою випала карта – справедливість. За словами екстрасенса, вона говорить про те, що ця людина дійсно заслуговує на перемогу, а проєкт "Співають всі!" дасть їй потужний старт у кар'єрі і кардинально змінить життя.

Та що ж говорять карти про стать переможця?

Швидше за все, це буде чоловік. У ньому є і чоловіча, і жіноча енергетика, але вона дуже сильна, в якомусь сенсі навіть агресивна. Тому на 60-70% можу сказати, що це чоловік. Ну або жінка з дуже сильним характером, – вважає Максим Гордєєв.

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. У серпні Україна стала вісімнадцятою країною, в якій виходить це шоу.

Дивіться новий випуск проєкту "Співають всі!" в цю суботу о 21:00 на телеканалі "Україна". Всі епізоди також доступні ексклюзивно на OLL.TV!

