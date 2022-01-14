Ектору Хіменесу-Браво – 50! Як живе і що приховує найгарячіший шеф-кухар України

14 січня Ектору Хіменесу-Браво виповнилося 50 років. / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

14 січня один із найвідоміших кухарів світу, ресторатор Ектор Хіменес-Браво, який ділився подробицями інтимного життя, святкує 50-річчя. Із нагоди дня народження гарячого шеф-кухара ми вирішили розповісти про його життя поза лаштунками.

Швидкий кар'єрний ріст

Усім відомо, що Ектор народився та виріс у Колумбії – місті Букараманга. Він з дитинства захоплювався кулінарією та мистецтвом і все завдяки мамі, яка навчала сина і вселяла любов до всього прекрасного, пов'язаного з їжею.

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Ектор з мамою. / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Тож, довго не думаючи, згодом Ектор вступив до Кулінарної академії в Боготі. Після навчання він почав працювати у лакшері готелях Колумбії. Серед них – Metrotel Royal Park, Relais Chateaux, Hoteles Royal.

Ектор в юності. / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

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У 27 років Хіменес-Браво запропонували стати шеф-кухарем одного з найрозкішніших готелів США — Hilton Boston Back Bay у Бостоні. Після цього, кухар почав ще більше отримувати пропозицій співпраці. І вже згодом він почав працювати у Канаді, Росії, на Мальдівах тощо.

У 2009 році Ектор приїхав в Україну уже в статусі видатного кухаря. Йому запропонували відкрити кілька закладів у п’ятизірковому готелі InterContinental Kiyv, для яких він впровадив свій авторський стиль і концепцію. Далі – більше: Ектор почав просувати ще кілька елітних ресторанів.

За кілька років в Україні Ектор зумів стати не лише крутим кухарем, а й успішним бізнесменом, який відкрив у Києві власні заклади – ресторан сучасної китайської кухні BAO, кондитерську Bo. Pastry, ресторан сучасної в’єтнамської кухні NAM.

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Ектор в Україні вже 13 років. / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Окрім цього, Ектор є зіркою різних кулінарних ТБ-шоу, а ще він випустив книгу "Перша кулінарна книга", аще активно веде блог в Instagram, де розповідає про кулінарію та ділиться лайфхаками.

В Україні Ектор перебуває вже 13 років, за цей час у нього з'явилось чимало колег, друзів, та, звісно ж, фанаток. До речі, торік він отримав українське громадянство, а от мова йому поки не дається, хоч Ектор зізнавався, що прагне розмовляти українською.

Таємне особисте життя

Ектор Хіменес-Браво це той чоловік, який не дуже охоче говорить про любовні справи. Щоразу його намаглись "підловити" на питанні щодо обраниці, однак він постійно жартома відповідав або й зовсім пропускав повз вуха.

Та все ж фанатам вдалось дещо дізнатись. Так, відомо, що тривалий час гарячий колумбієць зустрічався з українкою Анною Тягун, яка керувала колись його кулінарною академією в Києві. Втім, цей роман виявився невічним і вже у 2017 році пара розійшлась. Сам Ектор відмовлявся коментувати причину розриву.

Ектор Хіменес-Браво і Анна Тягун. / Фото: Instagram

Через декілька років у Мережі поширилися чутки, мов Ектор знайшов нове кохання. Але хто ж ця таємнича незнайомка та чи взагалі вона існує – невідомо. Схоже, Ектор любить інтригувати або ж справді не хоче ділитись своїм потаємним.

Ектор не говорить про особисте життя. / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Неймовірна трансформація

Раніше кулінар зізнався, що спорт — частина його життя, та так було не завжди. Регулярно займатися спортом Ектор почав близько шести років тому і то не за власним бажанням.

Ектор до та після схуднення. / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Як пояснював кулінар, у нього виникли проблеми зі здоров’ям та виявили другий ступінь ожиріння! Ба більше, він завжди пропускав сніданки. Тож лікарі порадили Хіменес-Браву займатися активною діяльністю і слідкувати за режимом харчування. Кухар прислухався і результат приголомшливий!

Нагадаємо, сьогодні ще святкує день народження рок-гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.