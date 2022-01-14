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Чому плаче лідер БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець та чи фліртує з фанатками – відверте інтерв'ю

Інтерв'ю
Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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14 січня, 14:59
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Фронтмен популярного українського рок-гурту Сергій Танчинець розповів нам про флірт з фанатками, особисті обмеження, "провальні" концерти та багато іншого
14 січня рок-гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ відзначає 23-річчя.
14 січня рок-гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ відзначає 23-річчя. / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

14 січня колектив БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, який нещодавно записав кавер на пісню гурту "Скрябін" – "Мовчати", відзначає день народження - гурту виповнюється 23 роки! За час своєї кар'єри рок-музиканти підкорили мільйони сердець не лише українських слухачів, а й закордонних.

Напередодні 23-річчя БЕZ ОБМЕЖЕНЬ "Сьогодні" поспілкувались із фронтменом колективу Сергієм Танчинцем та дізнались про рокерські стереотипи, флірті з фанатками, коли востаннє напивався та що його може довести до сліз.

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Тур, ризики та святкування дня народження гурту

Цьогоріч БЕZ ОБМЕЖЕНЬ проводить масштабний всеукраїнський тур у підтримку нового альбому "Вільні люди". Музиканти виступлять у 100 містах. Фінальний концерт пройде у Києві на НСК "Олімпійський" 24 серпня – у День Незалежності України.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ проводить масштабний всеукраїнський тур.
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ проводить масштабний всеукраїнський тур. / Фото: instagram.com/bezobmezhen

Виступ на "Олімпійському" – це завжди хвилюючий момент для будь-якого артиста, адже на ньому велика відповідальність перед публікою. Втім, Танчинець зізнається, що йому не страшно виступати там, однак хвилювання є.

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Це дійсно величезна частина нашого життя – підготовка до НСК Олімпійський. Трошки, звісно, це хвилюючий момент, але ми готові до виступу стадіоні.

Також ми поцікавились у Сергія Танчинця, що він з іншими учасниками гурт зробить, якщо вони все ж не зберуть весь стадіон – чи підуть зі сцени у такому випадку. Однак музикант зізнається, що головне не кількість людей.

Звичайно ми точно нікуди не збираємось. Ми збиремо ту кількість людей, яка нам необхідна. Ми в цьому більш ніж впевнені. Насправді, взагалі не важливо скільки людей, головне щоб атмосфера була такою як я собі бачу. Це святкування Дня Незалежності в колі друзів та великої кількості українців, – додає артист.

Рок-гурт називається БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, втім сам фронтмен колективу каже, що у його житті все ж таки є особисті обмеження.

Я керуюсь всіма тими обмеженнями, якими керується нормальна людина в житті. Я намагаюсь робити все, що мені хочеться рівного до того моменту, поки мої "хотєлкі" або якісь дії не приносять шкоди іншим людям. Це, мені здається, нормальна поведінка. Тому саме такі обмеження у нас є. Ми керуємось врешті-решт законами України, – заявляє Танчинець.

Сергій Танчинець розповів про обмеження.
Сергій Танчинець розповів про обмеження. / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

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Однак, Сергій, як і більшість людей, іноді порушує обмеження. За словами артиста, він має шкідливу звичку – інколи курить.

Хоч сьогодні у БЕZ ОБМЕЖЕНЬ свято, проте святкувати його рокери не будуть:

Ми зараз перебуваємо в Івано-Франківську. У нас тут сьогодні (13 січня, – Ред.) приватний концерт і завтра ми, на жаль, будемо в дорозі весь день. А святкувати почнемо післязавтра на першому концерті туру альбому "Вільні люди", який відбудеться в місті Ірпінь. Там і відсвяткуємо, – поділився Сергій.

Стереотипи про рокерів та ворожнеча між рок та поп-музикою

Часом здається, мов між музичними жанрами – рок та поп – існує невидима ворожнеча і самі рокери не полюбляють слухати пісні в іншому стилі. Втім, Танчинець розвіяв цей стереотип та зізнався, що у його плейлисті можуть бути і поп і реп-треки.

Я слухаю різну музику – це і поп, і реп. Можна послухати український реп. Я люблю просто якісну музику, яка викликає якісь емоції, і для мене особисто абсолютно не важлива стилістика. Я не знаю, чи є якась така ворожнеча між рокерами і нерокерами. Це напевно щось з минулого, – пояснює співак.

Співак висловився про стереотипи.
Співак висловився про стереотипи. / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Також Танчинець висловився і про міф, мов рокер це про "секс, наркотики та рок-н-рол". Зазначимо, що сам Сергій – зразковий сім’янин та виступає за здоровий спосіб життя. Тож, чи справді це стереотип чи співак просто виключення із "правил"?

Це трошки американсько-англійський стереотип. Це такий класичний світовий рок-н-рол. В українців здебільшого про інше. Ми завжди щось протестуємо проти чогось, щось вимагаємо. У нас рок-н-рол здебільшого соціально-політичний, ніж про фан. А наша естетика БЕZ ОБМЕЖЕНЬ це взагалі якісь романтичні, соціально-політичні, патріотичні пісні. Такого особливого 2секс, драйв, рок-н-рол" в нас не прослідковується. Не знаю добре це, чи погано, – пояснив Танчинець.

За словами артистка, учасники гурту просто співають та пишуть те, що їм хочеться і роблять музику, якою їм хочеться без різних стереотипів або приналежності до стилістики,

Окремо ми ще провели бліц-опитування з Сергієм Танчинцем, де він нам розповів про невдалі концерти, лють тощо.

Про сльози, флірт та лють

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ вже 23 роки на сцені, однак, як пояснив Танчинець, без невдалих концертів у них не обходилось на початку кар’єри.

Напевно, що це були якісь перші виступи, коли ми ще не дуже вміли грати і це було близько 20 років тому. І таких виступів було не мало, але зараз цього немає, – каже співак.

Також ми поцікавились у Танчинця, коли він востаннє був в люті і що його може роздратувати.

Наприклад, через поганий настрій можна бути роздратованим або через те, що ти не виспався. Лють таку я прям не пам’ятаю, але я жива людина, в мене теж бувають якісь емоції. Хтось чи щось може дратувати. Може дратувати якесь панібратство, або хамське відношення до людей.

Ще співак зізнався, коли востаннє добряче напивався:

От зараз на свята ми були в горах і з кумом трошки собі дали і я був відверто випивший, – ділиться Сергій.

Артист розповів коли востаннє напивався.
Артист розповів коли востаннє напивався. / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Артист і розповів про те, що іноді він може пустити сльозу, як і будь-яка людина.

Я можу розрюмсатись під фільм. Я сентиментальна людина і якийсь щемливий момент в фільмі може викликати в мене сльози в очах і це я вважаю абсолютно нормально.

Ми розпитали Сергія і про райдер БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. За словами співака у переліку "все абсолютно зрозуміле і доступне".

Я не їм м’ясо і люблю соєвий сир – тофу, і він для багатьох організаторів є дивним. Але якщо вони не мають можливості його десь придбати, то ми не паримось. В нашому райдері є овочі, є якісь для хлопців м’ясні нарізки, ігристе вино, кисломолочний сир, сметана, трохи цукерок, горішків, – поділився Танчинець.

Що є в райдері гурту.
Що є в райдері гурту. / Фото: instagram.com/bezobmezhen

Не могли ми оминути і питання про флірт з фанатками, адже як відомо, дівчата завжди шаленіють від рокерів та їхніх романтичних пісень. Однак, за словами Сергія, фліртування з ним безперспективне.

Дівчатам подобаються рок-музиканти і звісно, що якусь увагу вони нам приділяють. Але в мене чудове стабільне сімейне життя і про це всі знають. Тому дівчата, можливо, розуміють, що фліртування зі мною є безперспективним. Занадто часто я ніяких фліртів у свій бік таких особливих не спостерігаю, – каже артист.

Також співак вважає, що рокерство не відіграє головну роль у спокушенні дівчини, про що більшість думає. За його словами, головне…харизма.

Тут не в рокерстві справа, а в харизмі. Якщо людина харизматична, то вона приємна іншим людям і увагу вона привертає до себе простіше або швидше, я думаю що це так.

Раніше ми писали про найперспективніших українських музикантів. Читайте у матеріалі, про артистів, яким пророкують велику кар'єру.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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