Дитяче Євробачення 2021: Україну на конкурсі представить Олена Усенко

Нацвідбір "Дитячого Євробачення-2021" / Фото: Инстаграм

Олена Усенко стала переможницею національного відбору на Дитяче Євробачення-2021. Її визначили під час фіналу в форматі телевізійного концерту 24 жовтня. Долю фіналістів вирішували професійне журі та глядачі за допомогою онлайн-голосування.

Від журі Олена отримала 52 бали, глядачі поставили їй 11. З загальною сумою в 63 бали вона обігнала інших учасників і здобула перемогу.

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Олені 14 років, проживає в місті Біла Церква та навчається вокалу в Katapulta art music school. У минулому році також брала участь в Нацвідборі "Дитячого Євробачення" і потрапила до фіналу.

Хто визначав переможця "Дитячого Євробачення"

Цього року до складу зіркового журі увійшли п'ять музичних експертів: співачка і представник України на "Євробаченні-2010" ALYOSHA, телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк, виконавиця Люба Морозова, головний редактор Karabas Live, музичний журналіст Ігор Панасів і представник України на "Дитячому Євробаченні -2020" Олександр Балабанов.

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