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Дитяче Євробачення-2021: все, що потрібно знати про конкурс перед фіналом Нацвідбору

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
24 жовтня, 15:32
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Сьогодні ввечері відбудеться фінал Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2021". Хто в журі, скільки учасників в суперфіналі і як обиратимуть переможця – розповідаємо в матеріалі
Фінал Нацвідбору на дитяче "Євробачення-2021" відбудеться 24 жовтня
Фінал Нацвідбору на дитяче "Євробачення-2021" відбудеться 24 жовтня / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Цього вечора 12 юних вокалістів боротимуться за право представляти нашу країну на "Дитячому Євробаченні-2021" у Франції. Раніше ми розповідали про кожного фіналіста і його конкурсу пісню.

Хто в журі Нацвідбору на "Дитяче Євробачення"

Цьогоріч до складу зіркового журі увійшли п'ять музичних експертів: співачка і представниця України на "Євробаченні-2010" ALYOSHA, телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк, виконавиця Люба Морозова, головний редактор Karabas Live, музичний журналіст Ігор Панасов і представник України на "Дитячому Євробаченні-2020" Олександр Балабанов.

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Журі Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2021" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Фіналісти Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2021"

З 118 охочих представляти Україну на міжнародному конкурсі журі обрало 12 фіналістів, які сьогодні ввечері будуть боротися за першість:

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  • Грищенко Арсеній
  • Усенко Олена /Ellen Usenko
  • Анжеліна Макфарлейн/ RREALINA
  • Реброва Дар’я
  • Ткачук Марія
  • Зінченко Дарина
  • Морська Вероніка
  • Скварук Софія
  • Дорошенко Анастасія/Nana Do
  • Кривенко Дарина
  • Петрук Єлизавета
  • Корнута Каріна

Всі фіналісти Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2021" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Як проходитиме фінал Нацвідбору

Нацвідбір на "Дитяче Євробачення-2021" відбудеться в форматі прямого ефіру. Також будуть використані відеозаписи виконання учасниками наживо своєї оригінальної пісні або пісні, наданої організатором для тих, хто на першому етапі відбору виконував кавер-версію.

Долю фіналістів вирішать професійне журі та глядачі за допомогою онлайн-голосування.

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Де і коли дивитися фінал Нацвідбору

Фінал Національного відбору на "Дитяче Євробачення-2021" відбудеться в неділю, 24 жовтня о 17:00. Подивитися його можна буде на телеканалі UA КУЛЬТУРА, а Facebook-сторінці "Євробачення" або в YouTube-каналі Суспільне Культура.

Поки немає точної інформації про організацію "Дитячого Євробачення-2021" в Парижі – доля конкурсу буде залежати від епідемічної обстановки в Європі.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Немає слів, щоб передати моє потрясіння й печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Гатчинс, дружини, матері і нашої неймовірної колеги. Я співпрацюю з поліцією і залучений до розслідування, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія. Я підтримую зв'язок з її чоловіком, пропоную свою підтримку йому та родині. Моє серце болить

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