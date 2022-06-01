Єлизавета ІІ потрапила у сильний шторм на літаку: пілот не міг приземлитися

Літак із королевою Єлизаветою II на борту потрапив у грозу / Фото: Getty Images, Pinterest

Єлизавета II, яка пропустила церемонію відкриття парламенту, змусила трохи понервуватися своїх родичів. Адже літак, на борту якого вона перебувала, змушений був 15 хвилин кружляти над столицею Англії через грозу, дощ та град.

Королева поверталася з Балморала, Шотландія. Там вона провела п'ять ночей до тижня платинового ювілею свого правління, про це повідомляє Daily Mail.

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Зазначається, що 13-місний літак Її Величності спробував приземлитися на базі RAF Northolt на північному заході Лондона. Однак з першого разу судно посадити не вдалося. Тож пілот змушений був знову набрати висоту та очікувати команди диспетчера, аби спробувати сісти вдруге. Це йому вдалось лише тоді, коли погода прояснилася.

Літак Її Величності кружляв над Лондоном / Фото: The Daily Mail

Спікер Букінгемського палацу підтвердив, що рейс британської королеви перервав посадку. Проте він запевнив, що 96-річна монархиня в безпеці й причин для хвилювання немає.

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У подібних обставинах ви нічим не ризикуєте, і було правильно перервати посадку під час удару блискавки, – пояснив інсайдер.

Після благополучного приземлення Єлизавета ІІ поверталась до Віндзора в темно-зеленому Range Rover з водієм. На задньому сидінні авто був її улюблений коргі.

Нагадаємо, вже 2 червня у Великій Британії розпочинаються урочистості з нагоди платинового ювілею правління Єлизавети II. Святкування триватиме чотири дні, воно розпочнеться зі спеціальної знаменної ходи.

Відомо, що до королеви приїде її онук принц Гаррі з дружиною Меган Маркл та дітьми. Проте герцоги Сассекські не з'являться на королівському балконі разом з іншими членами сім'ї.

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Окрім того, відомо, що Єлизавета II пропустить салют на честь платинового ювілею свого правління.