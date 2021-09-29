Єлизавета II вручить медаль принцу Ендрю, якого звинувачують у зґвалтуванні

Принц Ендрю може отримати медаль від Єлизавети II / Фото: Getty Images

У наступному році королева святкуватиме 70 років свого правління. З цієї нагоди вона вручить медалі співробітникам екстрених служб, військовослужбовцям, а також членам королівської сім'ї. Джерела повідомляють, що серед них може бути і принц Ендрю, обвинувачений в зґвалтуванні.

За інформацією Newsweek, остаточний список ще не узгоджений, але ймовірність того, що Ендрю буде в ньому – висока. До речі, члени королівської сім'ї отримують медаль на пам'ять, а не за службу.

Реклама

Принц Ендрю / Фото: Getty Images

У принца Ендрю вже є медалі, отримані з нагоди срібного, золотого і діамантового ювілеїв королеви. Нагородити Її Величність може і принца Гаррі та Меган Маркл, незважаючи на те, що вони кинули королівські обов'язки і дали те скандальне інтерв'ю Опрі Вінфрі.

Що трапилося з принцом Ендрю

Реклама

Наприкінці літа американка Вірджинія Джуффре подала до суду на принца Ендрю, який, за її словами, 20 років тому вчинив стосовно неї акти сексуального насильства. Син Єлизавети II не визнає своєї вини, а його адвокати заявили, що позов не є обгрунтованим.

Як повідомлялося раніше, син Єлизавети II втік до Шотландії від розслідування справи – він знаходиться в королівській резиденції в Балморалі.

Детальніше про секс-скандал в королівській родині дивіться в сюжеті:

Ще новини на тему: