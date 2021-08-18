Отже, разом? Еллерт ніжно привітав Мішину з річницею, а вона заінтригувала букетом троянд

Ксенія Мішина отримала букет від аноніма в день річниці з Олександром Еллертом / Фото: instagram.com/misha.k.ua, instagram.com/ellert_a
Після того як дочка Еллерта відхилила прохання помирити тата з Ксенією Мішиною, відбулося щось несподіване. У день, коли Олександр Еллерт і Ксенія Мішина мали б святкувати річницю стосунків, сценарист студії "Квартал 95" присвятив своїй "коханій" цілий пост.
В Instagram Олександр Еллерт опублікував ролик, в який увійшли різні романтичні кадри, зняті за час їхнього роману. Відеоряд він супроводив піснею переможця "Євробачення-2021" Måneskin – I wanna be your slave ("Я хочу бути твоїм рабом").
З річницею, кохана, – написав Олександр Еллерт в соцмережі, позначивши Ксенію Мішину.
Тож не дивно, що шанувальники були здивовані публікацією, так і не зрозумівши, чи зійшлися Еллерт і Мішина або може бути, взагалі не розходилися.
- "Чого? Вибачте мені, але я одна нічого не розумію?"
- "Зараз от взагалі нічого не зрозуміла"
В результаті Еллерт спробував пояснити все шанувальникам, записавши для них відеозвернення в Instastories.
Народ, це ноу-хау. Такого ще ніхто не робив, це прорив століття: збирати фотки, відео в одну штуку під музику і таким чином вітати близьку або рідну людину з якоюсь пам'ятною подією. Це реально круто, спробуйте, – сказав Олександр.
Тим часом анонім прислав Ксенії Мішиній букет величезних троянд. Акторка опублікувала відео в Instastories зазначивши, що "хтось точно знає, якого вона зросту".
У кінці відео Ксенія поцілувала квіти.
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Ксенією Мішиною:
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