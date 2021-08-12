google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo

Вергелес проти Талашко

Річниця весілля

Кіркоров заборонений

Танцівник Дорофеєвої

Одеський кінофест

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Українські

Ксенія Мішина в шкіряній сукні пролетіла над сценою в обіймах танцюриста (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
12 серпня, 18:34
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На зйомках українського талант-шоу акторка з'явилася в чарівній шкіряній сукні. Але шанувальників вразило не тільки це – зірка зважилася на екстремальний трюк
Ксенія Мішина
Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Акторка Ксенія Мішина, яка після розставання з Еллерто зізналася, що без нього їй "не так вже й погано", пролетіла в повітрі на величезній висоті над сценою. Артистку тримав в руках танцюрист, який був прив'язаний до страховки.

Реклама

Кадрами свого вражаючого прольоту Ксенія Мішина поділилася в Instastories. Для зйомки акорка одягнула стильну шкіряну сукню з оголеними плечима від української дизайнерки Olya Mak. Зачіска у зірки була не менше ефектна: високий хвіст з пишними локонами.

Під оплески присутніх акторка з танцюристом злетіли в повітря – в цей час Ксенія приймала ефектні пози.

Ксенія Мішина пролетіла над сценою в обіймах танцюриста
Ксенія Мішина пролетіла над сценою в обіймах танцюриста / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, зовсім нещодавно Ксенія Мішина зізналася, що страждає від болів в спині. "Полагодити" спину вдалося, але в підсумку лікарі сказали артистці, що причина криється в психосоматиці і їй просто потрібен відпочинок. А незадовго до цього артистка пережила розставання з коханою – сценаристом Олександром Еллертом . Досі артистка не розкрила деталей розриву з ним.

Реклама

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Ксенією Мішиною:

Дізнайтеся інші новини на тему:

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хронометраж
ОМКФ
дній
годин
хвилин
секунд
14 — 21 серпня
Програма фестиваля
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Кейт Вінслет для LA Times
Всі обговорюють
Які артисти відмовилися виступати на концерті до Дня Незалежності
Бути в курсі
Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
Що ще додала Ксенія
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Прем'єра вже у серпні
5 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Гурт "Бумбокс"
19 серпня/18:00
5 концертів серпня
google news Підписатися на Google News Змінити мову на: RU
Перейти до каналу logo
Наші соцмережі
RSS стрічка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти