Ксенія Мішина в шкіряній сукні пролетіла над сценою в обіймах танцюриста (фото)

На зйомках українського талант-шоу акторка з'явилася в чарівній шкіряній сукні. Але шанувальників вразило не тільки це – зірка зважилася на екстремальний трюк

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Акторка Ксенія Мішина, яка після розставання з Еллерто зізналася, що без нього їй "не так вже й погано", пролетіла в повітрі на величезній висоті над сценою. Артистку тримав в руках танцюрист, який був прив'язаний до страховки.

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Кадрами свого вражаючого прольоту Ксенія Мішина поділилася в Instastories. Для зйомки акорка одягнула стильну шкіряну сукню з оголеними плечима від української дизайнерки Olya Mak. Зачіска у зірки була не менше ефектна: високий хвіст з пишними локонами.

Під оплески присутніх акторка з танцюристом злетіли в повітря – в цей час Ксенія приймала ефектні пози.

Ксенія Мішина пролетіла над сценою в обіймах танцюриста / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, зовсім нещодавно Ксенія Мішина зізналася, що страждає від болів в спині. "Полагодити" спину вдалося, але в підсумку лікарі сказали артистці, що причина криється в психосоматиці і їй просто потрібен відпочинок. А незадовго до цього артистка пережила розставання з коханою – сценаристом Олександром Еллертом . Досі артистка не розкрила деталей розриву з ним.

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Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Ксенією Мішиною:

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