Емі Адамс – 47 років! Цікаві факти про зірку "Афери по-американськи"

Емі Адамс у фільмі "Великі очі" / Фото: kino-teatr.ru

Найбільше визнання в своїй кар'єрі чарівна акторка Емі Адамс отримала за ролі в яскравих фільмах – "Великі очі" і "Афера по-американськи". Попри те, що зірка має дивовижний талант комедійної акторки та кожну свою роль робить ефектною, у неї досі немає "Оскара".

Ми дізналися цікаві факти з біографії акторки, які можуть вас здивувати.

Батьки Емі Адамс американці, але народилася вона в Італії в місті Віченца. У неї є ще шість рідних братів і сестер.

Ще в школі Емі почала проявляти артистичний талант і тоді мріяла стати балериною. Однак по закінченню навчання вона влаштувалася в музичний театр, бо обмеження, до яких зобов'язувало життя балерини, не були їй до вподоби. Також Емі займалася легкою атлетикою, бальними танцями й співала в хорі.

В молодості Емі Адамс працювала консультантом в магазині бренду "Gap" і старшою офіціанткою в ресторані "Hooters".

Емі Адамс / Фото: Getty Images

Професійну діяльність Емі почала з роботи танцівниці в театрах Boulder's Dinner Theatre і Country Dinner Playhouse, де одного разу її помітив театральний керівник з Міннеаполіса Майкл Бріндсі та запропонував працювати у нього.

Дебютувала Емі Адамс на великому екрані в 1999 році в чорній комедії "Убивчі красуні", в якій вона виконала роль Леслі Міллер.

Кадр з фільму "Убивчі красуні" / Фото: themoviedb.org

Емі Адамс з'являлася з епізодичними ролями в популярних серіалах нульових: "Всі жінки відьми", "Баффі – винищувачка вампірів", "Таємниці Смолвіля" і "Західне крило".

Справжню популярність і успіх Емі Адамс принесла роль в незалежному фільмі "Червневий жук", в якому вона зіграла роль Ешлі – вагітної дівчини, яка живе в батьківському домі свого чоловіка, де панує досить похмура атмосфера. За цю роль Адамс отримала Спеціальний приз журі на кінофестивалі "Санденс", після чого її стали часто запрошувати на ролі.

Кадр з фільму "Червневий жук" / Фото: themoviedb.org

Пропонуємо до перегляду кілька яскравих екранних робіт акторки Емі Адамс, які можна подивитися онлайн прямо вдома на OLL.TV.

"Великі очі"

Емі Адамс у драмі "Великі очі" / Фото: themoviedb.org

Фільм підіймає тему нерівності між чоловіками та жінками в питаннях кар'єри. П'ятдесяті роки минулого століття. Маргарет – неймовірно талановита художниця. Однак вся популярність, слава і гроші йдуть в кишеню її чоловіка, оскільки він з упевненістю заявив, що він автор всіх робіт. Для чого він так зробив? Тому, що стереотипи суспільства такі, що чоловікові пробитися легше. Маргарет доводиться брехати про авторство своїх картин навіть власній доньці. Але всьому приходить кінець і одного разу Маргарет вирішує розповісти правду...

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"Гострі предмети"

Кадр з серіалу "Гострі предмети" / Фото: themoviedb.org

Психологічний трилер, в основу якого ліг однойменний дебютний роман Гілліана Флінна. За сюжетом Камілла Прікер працює журналісткою, але переживає творчу кризу. Камілла повертається в рідне місто, щоб написати про вбивство молодої дівчини, яке викликало резонанс. Камілла розраховує, що стаття допоможе їй вийти з творчої кризи та стане новим витком її кар'єрі журналістки.

Повернення до рідного міста не так просто дається Камілли. Спливають тіні минулого, її важкі стосунки з матір'ю, які свого часу призвели до серйозних проблем...

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