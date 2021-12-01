Чи є діти у Олега Винника – улюбленець усіх українок чесно відповів на запитання

Олег Винник зізнався, чи є у нього діти / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У шостому випуску нового сезону найзірковішого та загадкового на українському ТБ шоу "Маска" зіркові детективи намагалися розгадати особистість фантастичного білого Тигра. Щоб наблизитись до істини, вони вирішили поцікавитися, чи є у цього героя діти. Проте винахідливий учасник перевернув усе з ніг на голову, тож на це питання довелося відповідати Олегу Виннику. Яку правду розкрив артист?

Тигр на шоу "Маска" поставив Олегу Виннику незручне запитання / Фото: скриншот

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Щоб розсекретити персонажа, зіркові детективи також поставили Тигру запитання, чи має він дружину. Учасник зазначив, що може назвати себе сімейним Тигром. Тоді Оля Полякова та NK | Настя Каменських захотіли поцікавитися, чи учасник має дітей, тобто тигренята, але це запитання "підбивали" поставити Олега Винника.

А що воно мені дасть? Ну, скаже він – є, а я звідки знаю їх усіх, тигренят, – сказав Олег Винник в ефірі каналу "Україна", але потім здався під натиском колег. – Дуже нестандартне запитання – у тебе є тигренята?

Але Тигр вирішив перехитрити артиста і поставив йому аналогічне запитання. Варто зазначити, що Олег Винник не коментує своє особисте життя, і на його відповідь з нетерпінням чекала вся зала.

Тигренята? Є , – зазначив Винник. – Є тигренята.

Олег Винник на гіпершоу "Маска" розповів, чи є у нього діти / Фото: скриншот

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Тоді Оля Полякова вирішила уточнити чи багато, але це питання зірковий детектив гіпершоу "Маска" вже залишив без відповіді.

Хто ж замаскувався в образі фантастичного білого Тигра? Дивіться наступні випуски улюбленого шоу мільйонів "Маска" у суботу о 21:00 на каналі "Україна".

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