Ця дівчина знову читатиме думки людей через пісні

"Незвичайний плейлист Зої" – комедійний серіал, який вийшов у 2020 році, був закритий телеканалом NBC після другого сезону. Однак для глядачів готують дещо особливе

Кадр із серіалу «Незвичайний плейлист Зої» / Фото: NBC

Творці шоу вели переговори про продовження проєкту зі стрімінговим сервісом Peacock, але угода зірвалася. У результаті було вирішено, що продовжить фільмування платформа Roku. На кінець 2021 роки вже запланована прем'єра 2-годинного повнометражного фільму.

В очікуванні продовження цього комедійно-музичного серіалу, можна подивитися перші два його сезони на сервісі OLL.TV.

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"Незвичайний плейлист Зої" / Фото: themoviedb.org

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За сюжетом, під час МРТ головного мозку Зої Харріс (Джейн Леві) відбувається землетрус, апарат дає збій і дівчина виявляє у себе здатність чути думки та бажання людей, але незвичайним способом: у вигляді пісень або музичних номерів. Цей дивний і несподіваний дар перетворює життя Зої в справжній мюзикл.

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