Це кінець! Андрій Данилко озвучив найстрашніший сценарій для Росії, винної у смертях українців

Андрій Данилко напророчив РФ жахливий кінець / Фото: Instagram, скриншот

Нещодавно Андрій Данилко офіційно заявив: "Тільки раша, гудбай". Артист змінив рядок у своєму хіті, який так дратував росіян. Тепер у новому інтерв'ю "батько" Вірки Сердючки озвучив багато фактів, які вже рознесли на цитати.

Зокрема, він напророчив Росії моторошний кінець країні, винній у смертях українців, бомбардуваннях, розстрілах, нелюдських злочинах проти мирного населення. Вже 15-й день триває повномасштабна війна Росії проти України.

Реклама

Скріншот з відео

І Андрій Михайлович пророкує Росії найстрашніший кінець

Чому у них з армією це все відбувається? Тому що, мені здається, всі ці генерали розучилися, загрузли в розкоші. Ми якщо не вирішуємо, купимо. У них свята, якісь корпоративи, не має значення, ми купимо! Вони розучилися, всі роз'єднані. Ось їм сказали – і вони пішли. Не знаю, мені здається, що це хоч все й жахливо, я не хотів би, щоб це було, але для них це кінець.

У розмові з Наталією Влащенко вони з Данилком обговорили, що незабаром у Росії розпочнеться розпад. Наталія зазначила, що спілкувалася з Антоном Доліним, відомим російським кінокритиком, який залишив країну через божевілля влади та війну в Україні.

Вони прокинулися вранці, у них на дверях була буква Z. Має двох маленьких дітей, тому він зібрав речі і поїхав до Латвії. Він і не тільки говорить про відчуття, що в Росії починається період розпаду. І це, як ти говориш, це кінець.

Дивіться інтерв'ю Андрія Данилка Наталі Влащенко далі у відео.

Реклама

Також зараз обговорюють, як Ксенія Мішина знатно підколола росіян.

Нагадаємо, найсвіжіші новини та оновлення ви можете знайти у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.