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Ксенія Мішина знатно підколола росіян: "Продаю IPhone! Недорого"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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10 березня, 11:50
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Техніка Apple в Росії – це тепер недоступна розкіш. Тож українська акторка не змогла не потролити за це росіян, які підтримують війну
Ксенія Мішина запропонувала громадянам РФ побитий IPhone
Ксенія Мішина запропонувала громадянам РФ побитий IPhone / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Apple одразу ввів санкції проти Росії після вторгнення окупантів в Україну. Компанія зупинила весь продаж продукції в країні-агресорі.

І поки Apple в Росії у дефіциті, українська акторка Ксенія Мішина жартома опублікувала оголошення в Instastories, ніби вона збирається продати побитий айфон у РФ.

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Мішина запропонувала росіянам купити свій розтрощений iPhone всього за 50 тисяч гривень.

Ба більше, кінозірка розмістила фото побитого гаджета. Також вона написала, що росіяни все-таки не зможуть купити телефон, оскільки у них немає грошей через санкції. Упс...

Скріншот Instastories

Росія, продаю айфон! Недорого! 200 тисяч рублів. Майже працює. Пишіть в особисті. Хоча, як ви мені перекинете гроші? Хоча звідки у вас гроші? – звернулася до росіян Ксенія Мішина.

Зазначимо, що акторка з першого дня вторгнення РФ в Україну висвітлює в Мережі правдиву інформацію. Також вона бореться із фейками і пропагандою.

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До речі, намагається відкрити очі на правду росіянам Маша Єфросиніна. Також Оля Полякова закликає весь світ не мовчати про війну в Україні.

Пам'ятайте, оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини в Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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