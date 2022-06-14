Це кохання: Даша Кацуріна подарувала Володимиру Дантесу романтичний поцілунок (фото)

Дантес та Кацуріна знову дали привід говорити про їхній роман / Фото: instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/dasha_katsurina

Пара чи не пара? Саме таке питання зараз хвилює користувачів Мережі, які слідкують за життям Дантеса та Кацуріної після їхніх розлучень з другими половинками. Вова та Даша постійно підливають масло у вогонь – вони часто проводять час разом. Ба більше, нещодавно обидвоє засвітили каблучки на безіменних пальцях!

Наразі ніхто з них не коментує чутки про роман. Але зрозуміло одне – з моменту розлучення Дантес та Кацуріна зблизились... можливо просто як друзі. Втім, фанати-розслідувачі знаходять приводи приписати їм стосунки:)

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Ось зовсім нещодавно Дантес опублікував у себе в Instastories кілька кадрів, як він проводжає Кацуріну на потяг. Співак прощався з подругою на пероні, а дизайнерка махала йому рукою з вікна потяга.

Скріншот Instastories

Поїхала, – коротко підписав фото Дантес.

Скріншот Instastories

Ба більше, артист зазнімкував як Даша посилала йому повітряний поцілунок. Напевно, дружній жест... чи не дружній?!

Скріншот Instastories

Поки Вова Дантес та Даша Кацуріна проводять разом час, їхні колишні Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін, яким також приписують роман, не дають приводів для зайвих розмов.

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Зазначимо, Дорофєєва та Дантес були разом 10 років, дітей у пари не було. Міша та Даша Кацуріни були разом сім років – у них народилося двоє дітей.

Дорофєєва і Дантес та подружжя Кацуріних були досить близькими друзями до всіх подій.

Проте раніше шанувальники провели невелике розслідування та дізналися, що Даша та Надя відписалися одна від одної в соцмережах після фото Дантеса на прогулянці з Кацуріною.

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Нагадаємо, Даша Кацуріна натякнула, чому розлучилася з новим хлопцем Наді Дорофєєвої.