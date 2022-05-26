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У Дантеса роман із Кацуріною? Фанати запідозрили любовний чотирикутник

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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26 травня, 21:33
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Після розлучення Володимира Дантеса та Наді Дорофєєвої у фанатів з'явилися нові теорії про те, з ким же залишилося колишнє подружжя.
Володимира Дантеса підозрюють у романі з Дашею Кацуріною
Володимира Дантеса підозрюють у романі з Дашею Кацуріною / Фото: instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/dasha_katsurina

Після чуток про роман Наді Дорофєєвої з ресторатором Михайлом Кацуріним у Мережі стали підозрювати, що Володимир Дантес знайшов утіху в Даші Кацуріній. Музикант підігрів чутки та можливі стосунки з ексдружиною ресторатора неоднозначними вітаннями з днем народження.

Схоже, що така теорія надихнула шанувальників Дантеса, тому вони почали шукати докази роману співака з Кацуріною. І знайшли!

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У своїх Instastories Дантес опублікував фото, на якому ледь помітні ноги загадкової дівчини.

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Провівши невелике розслідування, фанати пізнали у ній Кацуріну. Принаймні, тату на нозі незнайомки і Даші виявилося дуже схожим.

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Тема вже облетіла весь інтернет, а особливо креативні користувачі встигли зняти відео в TikTok.

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@its_vlady # – vlady

До речі, шанувальники мають і інші докази близького спілкування Кацуріної та Дантеса.

  • "Жарти жартами, але в історії Даші майнув чорний айфон із чорним чохлом і вгадайте у кого такий?"
  • "А сториз у Даші, де їй Дантес машину заправляє?"
Скріншот

Такий поворот подій явно схвилював публіку. Хтось вважає, що вийшла "прикольна рокіровка", ну а хтось, як і раніше, сподівається на пару Дантес-Дорофєєва.

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  • "Сумно однак людям, вирішили посвінгерити"
  • "Дорофєєва була яскравішою"
  • "Обожнюю, рокіровка століття"
Скріншот

Як і належить, сучасне розслідування не обійшлося без перевірки підписок у соцмережах :) Фанати швидко виявили, що Надя та Даша більше не подружки у Instagram.

@bestwowwow # # # # #

Поки що ніхто з учасників любовного чотирикутника не розкриває всіх подробиць стосунків. Але нещодавно Дантес прокоментував новий роман Дорофєєвої з Кацуріним.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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