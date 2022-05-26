У Дантеса роман із Кацуріною? Фанати запідозрили любовний чотирикутник

Після чуток про роман Наді Дорофєєвої з ресторатором Михайлом Кацуріним у Мережі стали підозрювати, що Володимир Дантес знайшов утіху в Даші Кацуріній. Музикант підігрів чутки та можливі стосунки з ексдружиною ресторатора неоднозначними вітаннями з днем народження.
Схоже, що така теорія надихнула шанувальників Дантеса, тому вони почали шукати докази роману співака з Кацуріною. І знайшли!
У своїх Instastories Дантес опублікував фото, на якому ледь помітні ноги загадкової дівчини.
Провівши невелике розслідування, фанати пізнали у ній Кацуріну. Принаймні, тату на нозі незнайомки і Даші виявилося дуже схожим.
Тема вже облетіла весь інтернет, а особливо креативні користувачі встигли зняти відео в TikTok.
@its_vlady # – vlady
До речі, шанувальники мають і інші докази близького спілкування Кацуріної та Дантеса.
- "Жарти жартами, але в історії Даші майнув чорний айфон із чорним чохлом і вгадайте у кого такий?"
- "А сториз у Даші, де їй Дантес машину заправляє?"
Такий поворот подій явно схвилював публіку. Хтось вважає, що вийшла "прикольна рокіровка", ну а хтось, як і раніше, сподівається на пару Дантес-Дорофєєва.
- "Сумно однак людям, вирішили посвінгерити"
- "Дорофєєва була яскравішою"
- "Обожнюю, рокіровка століття"
Як і належить, сучасне розслідування не обійшлося без перевірки підписок у соцмережах :) Фанати швидко виявили, що Надя та Даша більше не подружки у Instagram.
@bestwowwow # # # # # –
Поки що ніхто з учасників любовного чотирикутника не розкриває всіх подробиць стосунків. Але нещодавно Дантес прокоментував новий роман Дорофєєвої з Кацуріним.
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