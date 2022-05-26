У Дантеса роман із Кацуріною? Фанати запідозрили любовний чотирикутник

Після розлучення Володимира Дантеса та Наді Дорофєєвої у фанатів з'явилися нові теорії про те, з ким же залишилося колишнє подружжя.

Володимира Дантеса підозрюють у романі з Дашею Кацуріною / Фото: instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/dasha_katsurina

Після чуток про роман Наді Дорофєєвої з ресторатором Михайлом Кацуріним у Мережі стали підозрювати, що Володимир Дантес знайшов утіху в Даші Кацуріній. Музикант підігрів чутки та можливі стосунки з ексдружиною ресторатора неоднозначними вітаннями з днем народження.

Схоже, що така теорія надихнула шанувальників Дантеса, тому вони почали шукати докази роману співака з Кацуріною. І знайшли!

Реклама

У своїх Instastories Дантес опублікував фото, на якому ледь помітні ноги загадкової дівчини.

Скріншот

Провівши невелике розслідування, фанати пізнали у ній Кацуріну. Принаймні, тату на нозі незнайомки і Даші виявилося дуже схожим.

Скріншот

Тема вже облетіла весь інтернет, а особливо креативні користувачі встигли зняти відео в TikTok.

Реклама

До речі, шанувальники мають і інші докази близького спілкування Кацуріної та Дантеса.

"Жарти жартами, але в історії Даші майнув чорний айфон із чорним чохлом і вгадайте у кого такий?"

"А сториз у Даші, де їй Дантес машину заправляє?"

Скріншот

Такий поворот подій явно схвилював публіку. Хтось вважає, що вийшла "прикольна рокіровка", ну а хтось, як і раніше, сподівається на пару Дантес-Дорофєєва.

Реклама

"Сумно однак людям, вирішили посвінгерити"

"Дорофєєва була яскравішою"

"Обожнюю, рокіровка століття"

Скріншот

Як і належить, сучасне розслідування не обійшлося без перевірки підписок у соцмережах :) Фанати швидко виявили, що Надя та Даша більше не подружки у Instagram.

Поки що ніхто з учасників любовного чотирикутника не розкриває всіх подробиць стосунків. Але нещодавно Дантес прокоментував новий роман Дорофєєвої з Кацуріним.