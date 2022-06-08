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Даша Кацуріна натякнула, чому розлучилася з новим хлопцем Наді Дорофєєвої

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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8 червня, 11:41
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Даша Кацуріна нарешті назвала причину свого розлучення з колишнім чоловіком, а тепер і новим бойфрендом Наді Дорофєєвої, Михайлом Кацуріним
Даша Кацуріна назвала причину розлучення з колишнім чоловіком
Даша Кацуріна назвала причину розлучення з колишнім чоловіком / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Після свого несподіваного розлучення з Надею Дорофєєвою співак Володимир Дантес заявив, що досі залишається у добрих стосунках з ексдружиною і бажає їй щастя у нових відносинах.

І хоча конкретну причину розлучення Дантес та Дорофєєва не озвучили, шанувальники ж зробили свої висновки, заставши співачку на прогулянці з Михайлом Кацуріним.

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Внести зрозумілість у ситуацію вирішила колишня дружина ресторатора Даша Кацуріна. У своєму Instagram дівчина назвала кілька причин, через які пара розійшлась, і натякнула на зраду з боку Михайла.

Я обіцяла своєму психотерапевту тут не пи***страдать. Але повномасштабна війна у твоїй країні, зрада та розлучення з двома дітьми – це важко, – написала Кацуріна.

Проте схоже, що втіху після розлучення Кацуріна знайшла у компанії Дантеса. Шанувальники вже не раз помічали за фотографіями та відео у соціальних мережах, що Даша та Вова часто проводять разом час. Нещодавно Дантес та Кацуріна разом пекли печиво, а також садили квіти.

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Як писав раніше сайт "Сьогодні", фанати пари провели невелике розслідування та дізналися, що Даша та Надя відписалися одна від одної в соцмережах після фото Дантеса на прогулянці з Кацуріною.

Марія Коробова
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