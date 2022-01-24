Це офіційно: співачка Sonya Kay завершила музичну кар'єру

Sonya Kay повідомила про завершення кар'єри / Фото: открытые источники

Така інформація з'явилася на офіційній сторінці Sonya Kay в Інстаграм. 31-річна племінниця Софії Ротару оголосила, що завершує музичну кар'єру

Соня Хлябич закінчує музичну кар'єру / Фото: Instagram

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Любі друзі, у мене для вас є важлива новина. Хочу вам повідомити, що, як співачка Sonya Kay, я закінчила свою кар'єру. Я думаю, що я зі своєю командою зробили величезний внесок в українську музику. Ми показали, що українська мова є і завжди буде в тренді і може звучати стильно та сучасно. Отримала кілька нагород важливих у нашій країні і страшенно цим пишусь! З ніжністю згадую кожен концерт, міні тур до Америки, глянцеві журнали, в яких я була, співпрацю з відомими брендами. На протязі всього шляху я зустріла багато класних та чудових людей.

Соня Хлябич (справжнє ім'я артистки – прим.ред), яка не так давно вийшла заміж, подякувала сім'ї, команді, а також всім шанувальникам, які підтримували її в період становлення її як артиста:

Артистка звернулася до своєї аудиторії з подякою / Фото: Instagram

Я дячна своїй батьківщині, своїй команді, своїм любимо шанувальникам, кожному, хто мене підтримував і вірив у мене! Я прощаюся з вами з сумом у серці і зі сльозами на очах. Я хочу вам сказати, що якщо у вас є мрія, як у мене колись була мрія стати співачкою, то ніколи не опускайте руки, вірте в себе і знайте, що у вас все обов'язково вийде! З любов'ю і вдячністю кожному з вас! Ваша Sonya Kay!

Тепер все цікаво, чим же займатиметься артистка. Але це покаже час, а ми продовжуємо стежити за оновленнями.

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Також зараз обговорюють той факт, що учасниця "Голосу країни" переспівала хіт "Гуси".