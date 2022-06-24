"Цей день настав": Злата Огнєвіч гуляє на весіллі

Злата Огнєвіч. Чи ще холостячка? / Фото: Колаж: Сьогодні
2 тижні Злата Огнєвіч разом із акторами студії "Квартал 95" та колегами по сцені була в благодійному турі Європою. Під час якого Wellboy попрощався з неоднозначним продюсером Юрієм Бардашем. А Злата готувалася до довгоочікуваної події для своєї родини.
Огнєвіч довго інтригу не тримала, та все розкрила в своєму Instagram. 36-річна співачка завітала на весілля… молодшої сестри Юлії! Яку під вінець вів батько Леонід.
Замість весільної сукні класичного костюму, молодята обрали вишиванки. Сестричка Злати не приховує – вона при надії.
Поки Юлія з вже офіційним чоловіком Євгеном фотографувалися з гостями, Огнєвіч запозичила в нареченої букет. Судячи з цього сторіз, на весілля Злата приїхала в костюмі оверсайз.
Сама ж Злата ніяк не може знайти своє кохання. Не допомогло й рейтингове телевізійне шоу "Холостячка". З переможцем проєкту, Андрієм Задворним. Огнєвіч розійшлась через півтора місяця. І після того уникає питань про красунчика.
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