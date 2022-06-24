"Этот день настал": Злата Огневич гуляет на свадьбе

Злата Огневич. Холостячка ли еще? / Фото: Коллаж: Сегодня
2 недели Злата Огневич вместе с актерами студии "Квартал 95" и коллегами по сцене была в благотворительном туре по Европе. Во время которого Wellboy попрощался с неоднозначным продюсером Юрием Бардашем. А Злата готовилась к долгожданному событию для своей семьи.
Огневич долго интригу не держала, и все раскрыла в своем Instagram. 36-летняя певица посетила свадьбу… младшей сестре Юлии! Которую под венец вел отец Леонид.
Вместо свадебного платья и классического костюма, молодожены выбрали вышиванки. Сестричка Златы не скрывает – она в положении.
Пока Юлия с уже официальным мужем Евгением фотографировались с гостями, Огневич позаимствовала у невесты букет. Судя по этой сториз, на свадьбу Злата приехала в костюме оверсайз.
Сама же Злата никак не может найти свою любовь. Не помогло и рейтинговое телевизионное шоу "Холостячка". С победителем проекта, Андреем Задворным, Огневич разошлась через полтора месяца . И после этого избегает вопросов о красавчике.
Напомним, раньше мы рассказывали что делает 67-летний папа певицы в горячей точке на востоке страны.