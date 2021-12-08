Євгенія Власова підірвала здоров'я хіміотерапією: Це був найстрашніший період у моєму житті

Євгенія Власова подолала великі проблеми зі здоров'ям / Фото: instagram.com/eygeniavlasova, Скриншот из YouTube/ОЛИЦКАЯ

У 2010 році медики запідозрили в артистки онкологію. Діагноз не був достовірним, але пройти необхідні процедури їй таки довелося. Женя із жахом згадує цей період.

Скільки зі мною всього зробили кошмарного окрім хіміотерапії, неправильний підхід до всього був, – каже Власова в інтерв'ю на YouTube-каналі "Олицкая".

Євгенія пояснює, що тоді дуже багато працювала та не звертала увагу на проблеми зі здоров'ям – цим вона довела себе до критичного стану.

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Все сталося логічно. Коли ти змалку на знос і зовсім на себе ніякої уваги не звертаєш, а весь час уперед-уперед, утримувати, підняти, підтримати всіх, кого завгодно, але тільки не себе – ось це найбільша помилка. Я перетерпіла ці пекельні жахи, коли в твоє тіло вливають ці отрути, коли ти лисієш, нічого від твоєї краси не залишається, руйнується все, – згадує співачка.

Євгенія Власова кілька разів опинялася на лікуванні / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

На той час для неї найважчим було спілкування з дочкою. Дівчинка розуміла, що з мамою щось не так. Власова шкодує, що тоді їй нічого не пояснила. Все ж таки, пройти лікування повністю артистка не змогла. В один момент вона вирішила припинити будь-які процедури.

Я не витримала повний курс хіміотерапії, сказала собі, що більше не можу це терпіти, коли вена у шрамах і стан жахливий, – ділиться Женя.

Але цей випадок не навчив її цінувати власне здоров'я, вона, як і раніше, продовжувала безупинно працювати, поки організм знову не дав збій.

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Настав черговий момент у моєму житті, коли мене вже чітко розвернуло. Це була стресова виразка від того, що я переживала через дитину. Звичайно, у неї теж будуть моменти щодо здоров'я, адже вона бачила все. Уявляєш, який жах дівчинка проживала, яке особисте пекло вона проходила.

Після цього Євгенія Власова прийняла рішення припинити співочу кар'єру. Вона зізнається, що від шоу-бізнесу у неї лишився неприємний осад. Тому що співачка тривалий час вимушено виходила на сцену, щоби просто заробити гроші.

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