Евгения Власова подорвала здоровье химиотерапией: Это был страшнейший период в моей жизни

Евгения Власова преодолела большие проблемы со здоровьем / Фото: instagram.com/eygeniavlasova, Скриншот из YouTube/ОЛИЦКАЯ

В 2010 году медики заподозрили у артистки онкологию. Диагноз не был достоверным, но пройти необходимые процедуры ей все-таки пришлось. Женя с ужасом вспоминает этот период.

Сколько со мной всего сделали кошмарного помимо химиотерапии, неправильный подход ко всему был, – говорит Власова в интервью на YouTube-канале "Олицкая".

Евгения объясняет, что тогда очень много работала и не обращала внимание на проблемы со здоровьем – этим она довела себя до критического состояния.

Реклама

Все произошло логично. Когда ты с малых лет на износ и совсем на себя никакого внимания не обращаешь, а все время вперед-вперед, содержать, поднять, поддержать всех, кого угодно, но только не себя – вот это самая большая ошибка. Я перетерпела эти адские ужасы, когда в твое тело вливают эти яды, когда ты лысеешь, ничего от твоей красоты не остается, рушится все, – вспоминает певица.

Евгения Власова несколько раз оказывалась на лечении / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

В то время для нее самым трудным было общение с дочерью. Девочка понимала, что с мамой что-то не так. Власова жалеет, что тогда ей ничего не объяснила. Все же, пройти лечение полностью артистка не смогла. В один момент она приняла решение прекратить любые процедуры.

Я не выдержала полный курс химиотерапии, сказала себе, что больше не могу это терпеть, когда вена в шрамах и состояние жуткое, – делится Женя.

Но этот случай не научил ее ценить собственное здоровье, она по-прежнему продолжала безостановочно работать, пока организм снова не дал сбой.

Реклама

Пришел очередной момент в моей жизни, когда меня уже четко развернуло. Это была стрессовая язва от того, что я переживала из-за ребенка. Конечно, у нее тоже будут моменты касаемо здоровья, ведь она видела все. Представляешь, какой ужас девочка проживала, какой личный ад она проходила.

После этого Евгения Власова приняла решение прекратить певческую карьеру. Она признается, что от шоу-бизнеса у нее остался неприятный осадок. Потому что певица длительное время вынужденно выходила на сцену, чтобы просто заработать деньги.

Читайте также: