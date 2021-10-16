Євгенія Власова повідомила, що її партнер Макс Леонов після ДТП не може танцювати

Євгенія Власова розповіла про стан Макса Леонова, який потрапив у ДТП / Фото: instagram.com/eygeniavlasova, instagram.com/maksleonov_official

За словами Євгенії Власової, Макс Леонов зараз перебуває вдома, хоча отримав внутричерепную мозкову травму. Співачка вийшла в прямий ефір з фоловерами і опублікувала його в своєму Instagram-профілі.

Женя дуже стурбована тим, що сталося з хореографом, але також радіє, що він залишився живий.

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Макс вдома. У нього внутрішньочерепна мозкова травма. У нього все в порядку насправді. Те, як він врізався... все могло бути набагато гірше. У нього дуже сильний янгол-охоронець, – сказала Власова в ролику.

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Уже завра відбудеться новий ефір "Танців з зірками" і весь цей тиждень пари готували свої номери. Чи вийде Макс Леонов на паркет цієї неділі – залишається загадкою. Женя зазначила, що зараз її партнер танцювати не може, та після цих слів у відео пропав звук, і що артистка говорила далі – невідомо.

З ним все в порядку, але йому потрібен час на відновлення. Звичайно, танцювати він не може, підтримки він робити не може, – зізналася Євгенія Власова.

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Вона додала:

На сцену я, звичайно, вийду як ніколи не підготовленою. Єдине що я розумію, що повинна вичавити з себе все краще, що можу. Я сподіваюся, що у мене щось вийде. Я не уявляю, що буде.

Раніше ми писали, що Євгенія Власова хотіла піти з "Танців з зірками" через Макса Леонова. В одному з ефірів співачка зізналася, що готова була все кинути.

Дивіться відео про зірок, які ледь не загинули в ДТП:

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