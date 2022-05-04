Євробачення 2022 року ще не стартувало, а у глядачів вже є ТОП-5 улюбленців – хто вони? (відео)

Показуємо найпопулярніші виступи учасників "Євробачення-2022" / Фото: eurovision.tv

Невдовзі в італійському місті Турин відбудеться одне з найдовгоочікуваних музичних змагань – "Євробачення 2022". 10 та 12 травня – півфінали та 14 травня – фінал.

Зараз 40 музикантів з усього світу активно готуються до конкурсу та щодня проводять репетиції, відео з яких з'являються у Мережі. Водночас меломани уже обрали собі улюбленців "Євробачення-2022" та усім серцем вболівають за них.

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Сайт "Сьогодні" зробив добірку ТОП-5 популярних виступів учасників конкурсу, які вже змогли підкорити слухачів! Пропонуємо вам їх послухати.

Konstrakta – In Corpore Sano (Сербія)

Конкурсну пісню 43-річна артистки Ани Джурі дехто інтерпретує як критику сербської системи охорони здоров’я та сатиру на недосяжні стандарти краси.

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Kalush Orchestra – Stefania (Україна)

Наш хіп-хоп-гурт виконуватиме зворушливий сингл, присвячений матері соліста колективу Олега Псюка Стефанії. До речі, представники України виступатимуть у першому півфіналі.

Chanel – SloMo (Іспанія)

30-річна співачка підкорюватиме сцену "Євробачення" сексуальним треком. Цікаво, що її виступ поставив Кайл Ханагамі, який також працював з Дженніфер Лопес, Брітні Спірс, Мерайєю Кері та іншими артистами.

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Ochman – River (Польща)

Польсько-американський співак Крістіан Охман співатиме на конкурсі композицію у оперному стилі. Зазначимо, що артист — онук відомого польського тенора Веслава Охмана. Крістіан має подвійне громадянство Польщі та США.

Sam Ryder – Space Man (Велика Британія)

Сем Райдер став відомим завдяки TikTok, де з весни 2020 року він ділився свєю музику. Зараз Райдер найпопулярніший артист у соцмережі. Це призвело його до підписання контракту з Parlophone та керівним агенством TaP Music. Він виконуватиме трек про вірного космонавта.

Чий виступ вам найбільше припав до душі? Голосуйте! Konstrakta (Сербія) Kalush Orchestra (Україна) Chanel (Іспанія) Ochman (Польща) Sam Ryder (Велика Британія) Не можу визначитись.

Нагадаємо, що Росію цьогоріч не допустили до "Євробачення" через напад на Україну. Також громадяни країни-агресорки не зможуть проголосувати за свого фаворита.

До речі, днями стало відомо, що результати голосування від України на Євробаченні-2022 оголосить солістка гурту Gо_A.