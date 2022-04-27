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Организаторы "Евровидения-2022" показали главную сцену вокального шоу

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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27 апреля, 20:25
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Совсем скоро Италия будет принимать главный вокальный конкурс в Европе, поэтому подготовка к нему идет полным ходом. Оргкомитет показал сцену, на которой состоится событие
Оргкомитет Евровидения-2022 показал сцену вокального шоу
Оргкомитет Евровидения-2022 показал сцену вокального шоу / Фото: instagram.com/Eurovision

Украинские еврофаны с нетерпением ждут май, чтобы поболеть за представителей Украины – Kalush Orchestra, которые приняли решение вживую выступать на конкурсе.

Организаторы "Евровидения-2022" приоткрыли занавес и показали, как будет выглядеть главная сцена вокального конкурса. Видео с демонстрацией оргкомитет опубликовал в Instagram.

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Согласно задумке дизайнеров задняя панель сцены будет напоминать восходящее солнце с большими и яркими лучами. Также вся конструкция будет подвижной, начиная от арок до самой сцены. Кроме того, каскад сцены будут обрамлять потоки воды.

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Напомним, что когда организаторы "Евровидения-2022" презентовали макет будущей сцены у многих украинских зрителей возникла ассоциация с Аркой дружбы народов в Киеве. Сходство есть не только визуально, но и в идее проекта. Как рассказала дизайнер сцены шоу, конструкция будет символизировать "страну, где встречают каждого участника, независимо от того, откуда он приезжает"

Также ранее сообщалось, что к участию в вокальном конкурсе не допустят российских артистов. Такое решение было принято оргкомитетом после нападения России на Украину.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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