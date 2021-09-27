Фаготу стало погано, а Зарицька танцювала напівголою: всі подробиці четвертого ефіру Танців з зірками

Як пройшов четвертий ефір "Танців з зірками-2021" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Цього вечора "танці" покинула ще одна пара. Ефір також був сповнений несподіваних зізнань учасників і секретів, а ведучим на балконі був Женя Кот. Та про все по порядку.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, коли відбудеться прем'єра другого сезону гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна".

Реклама

Відкрила четвертий ефір "Танців з зірками" самба Ольги Харлан і Дмитра Дікусара. Пара вже котрий випуск отримує схвальні відгуки від зіркового журі. Їхня оцінка – 32 бали.

Реклама

Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук теж вислухали компліменти від суддів, за винятком Катерини Кухар, яка порадила Костянтину бути серйознішим, а ще подарувала йому трико. В сумі у пари 30 балів.

MELOVIN і Ліза Русіна підготували для четвертого ефіру танго. Катерина Кухар сказала, що кожен ефір співак однаковий і не дивує її, що не дуже сподобалося Мелу. Сьогоднішня оцінка пари – 25 балів.

Джайв під Вєрку Сердючку представили Артур Логай і Анна Кареліна. Санта Дімопулос зізналася, що весь танець не могла відірвати очей від ніг Анни і назвала її найтехнічнішою танцівницею цього сезону. Оцінка Логая і Кареліної – 30 балів.

Далі на паркет вийшли Олексій Суровцев і Марія Колосова. Зіркові судді похвалили учасників і зазначили, що Олексій виріс як танцюрист за чотири тижні. Пара заробила 27 балів.

Новий танець показали Lida Lee і Олексій Базель. Сальсу прикрасила група TVORCHI, виконавши свій трек для пари. Влад Яма сьогодні назвав Ліду Лі зіркою паркету. В сумі у них 31 бал.

Євгенія Власова і Макс Леонов ледь не посварилися минулого тижня, та пара все ж помирилася і підготувала для четвертого випуску ламбаду. Їхня сьогоднішня оцінка – 27 балів.

Олімпійський чемпіон Стас Горуна і його партнерка і Даніелла Преап реабілітувалися і представили в четвертому ефірі самбу. Влад Яма зазначив прогрес в рухах Стаса. Пара заробила 28 балів.

Дмитро Каднай і Аліна Лі відійшли від свого сексуального амплуа і показали в цьому ефірі суміш сальси і макарени. Оцінка журі – 30 балів.

Фагот і Катерина Трішина вийшли на паркет незважаючи на те, що музиканту стало погано прямо під час шоу. Вони виконали пасодобль, який судді оцінили в 29 балів.

Джамала і Антон Нестерко підготували ча-ча-ча, яке принесло їм 29 балів. Співачка, до речі, несподівано змінила імідж – тепер вона білявка.

Останнім номером вечора була румба Олександри Зарицької і Юрія Мєшкова, яку зіркові судді оцінили в 30 балів.

Яка пара покинула шоу в четвертому випуску – дізнайтеся тут.

Ще новини на тему: