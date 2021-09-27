Фаготу стало погано, а Зарицька танцювала напівголою: всі подробиці четвертого ефіру Танців з зірками

Як пройшов четвертий ефір "Танців з зірками-2021" / Фото: instagram.com/tanci1plus1
Цього вечора "танці" покинула ще одна пара. Ефір також був сповнений несподіваних зізнань учасників і секретів, а ведучим на балконі був Женя Кот. Та про все по порядку.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, коли відбудеться прем'єра другого сезону гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна".
Відкрила четвертий ефір "Танців з зірками" самба Ольги Харлан і Дмитра Дікусара. Пара вже котрий випуск отримує схвальні відгуки від зіркового журі. Їхня оцінка – 32 бали.
Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук теж вислухали компліменти від суддів, за винятком Катерини Кухар, яка порадила Костянтину бути серйознішим, а ще подарувала йому трико. В сумі у пари 30 балів.
MELOVIN і Ліза Русіна підготували для четвертого ефіру танго. Катерина Кухар сказала, що кожен ефір співак однаковий і не дивує її, що не дуже сподобалося Мелу. Сьогоднішня оцінка пари – 25 балів.
Джайв під Вєрку Сердючку представили Артур Логай і Анна Кареліна. Санта Дімопулос зізналася, що весь танець не могла відірвати очей від ніг Анни і назвала її найтехнічнішою танцівницею цього сезону. Оцінка Логая і Кареліної – 30 балів.
Далі на паркет вийшли Олексій Суровцев і Марія Колосова. Зіркові судді похвалили учасників і зазначили, що Олексій виріс як танцюрист за чотири тижні. Пара заробила 27 балів.
Новий танець показали Lida Lee і Олексій Базель. Сальсу прикрасила група TVORCHI, виконавши свій трек для пари. Влад Яма сьогодні назвав Ліду Лі зіркою паркету. В сумі у них 31 бал.
Євгенія Власова і Макс Леонов ледь не посварилися минулого тижня, та пара все ж помирилася і підготувала для четвертого випуску ламбаду. Їхня сьогоднішня оцінка – 27 балів.
Олімпійський чемпіон Стас Горуна і його партнерка і Даніелла Преап реабілітувалися і представили в четвертому ефірі самбу. Влад Яма зазначив прогрес в рухах Стаса. Пара заробила 28 балів.
Дмитро Каднай і Аліна Лі відійшли від свого сексуального амплуа і показали в цьому ефірі суміш сальси і макарени. Оцінка журі – 30 балів.
Фагот і Катерина Трішина вийшли на паркет незважаючи на те, що музиканту стало погано прямо під час шоу. Вони виконали пасодобль, який судді оцінили в 29 балів.
Джамала і Антон Нестерко підготували ча-ча-ча, яке принесло їм 29 балів. Співачка, до речі, несподівано змінила імідж – тепер вона білявка.
Останнім номером вечора була румба Олександри Зарицької і Юрія Мєшкова, яку зіркові судді оцінили в 30 балів.
Яка пара покинула шоу в четвертому випуску – дізнайтеся тут.
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