Фаготу стало плохо, а Зарицкая танцевала полуголой: все подробности четвертого эфира Танців з зірками

Как прошел четвертый эфир "Танців з зірками-2021" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Этим вечером "танцы" покинула еще одна пара. Эфир также был полон неожиданных признаний участников и секретов, а ведущим на балконе был Женя Кот. Но обо всем по порядку.

Напомним, что ранее стало известно, когда состоится премьера второго сезона гипершоу "Маска" на телеканале "Украина".

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Открыла четвертый эфир "Танців з зірками" самба Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара. Пара уже который выпуск получает похвальные отзывы от звездного жюри. Их оценка – 32 балла.

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Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук тоже выслушали комплименты от судей, за исключением Екатерины Кухар, которая посоветовала Константину быть более серьезным, а еще подарила ему трико. В сумме у пары 30 баллов.

MELOVIN и Лиза Русина подготовили для четвертого эфира танго. Екатерина Кухар сказала, что каждый эфир певец одинаковый и не удивляет ее, что не очень понравилось Мелу. Сегодняшняя оценка пары – 25 баллов.

Джайв под Верку Сердючку представили Артур Логай и Анна Карелина. Санта Димопулос призналась, что весь танец не могла оторвать глаз от ног Анны и назвала ее самой техничной танцовщицей этого сезона. Оценка Логая и Карелиной – 30 баллов.

Далее на паркет вышли Алексей Суровцев и Мария Колосова. Звездные судьи похвалили участников и отметили, что Алексей вырос как танцор за четыре недели. Пара заработала 27 баллов.

Новый танец показали Lida Lee и Алексей Базела. Сальсу украсила группа TVORCHI, исполнив свой трек для пары. Влад Яма сегодня назвал Лиду Ли звездой паркета. В сумме у них 31 балл.

Евгения Власова и Макс Леонов едва не рассорились на прошлой неделе, но пара все же помирилась и подготовила для четвертого выпуска ламбаду. Их сегодняшняя оценка – 27 баллов.

Олимпийский чемпион Стас Горуна и его партнерша и Даниелла Преап реабилитировались и представили в четвертом эфире самбу. Влад Яма отметил прогресс в движениях Стаса. Пара заработала 28 баллов.

Дмитрий Каднай и Алина Ли отошли от своего сексуального амплуа и показали в этом эфире смесь сальсы и макарены. Оценка жюри – 30 баллов.

Фагот и Екатерина Тришина вышли на паркет несмотря на то, что музыканту стало плохо прямо во время шоу. Они исполнили пасодобль, который судьи оценили в 29 баллов.

Джамала и Антон Нестерко подготовили ча-ча-ча, которое принесло им 29 баллов. Певица, к слову, неожиданно сменила имидж – теперь она блондинка.

Последним номером вечера была румба Александры Зарицкой и Юрия Мешкова, которую звездные судьи оценили в 30 баллов.

Какая пара покинула шоу в четвертом выпуске – узнайте здесь.

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