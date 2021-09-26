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MELOVIN зізнався, що перший секс у нього був в минулому році

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
26 вересня, 21:59
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Співак, який здійснив камінг-аут цього літа, каже, що для нього важливі почуття, а вільні стосунки його зовсім не цікавлять
MELOVIN розповів про свій перший секс
MELOVIN розповів про свій перший секс / Фото: instagram.com/melovin_official

Інтимний зв'язок у Мела, який нещодавно отримав нагороду за камінг-аут, був вперше у віці 23 років, в 2020 році. Про це він розповів в четвертому випуску шоу "Танці з зірками-2021".

За словами артиста, він був закоханий і відчував це у відповідь.

З ким завгодно я не хотів, мені не подобаються вільні стосунки просто заради сексу. Я відчував любов, а це зовсім різні речі. Коли ти не комплексуешь і довіряєш партнеру, – сказав Меловін.

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Дивіться уривок з інтерв'ю Меловіна:

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На початку липня український співак MELOVIN (Костянтин Бочаров) під час виступу на фестивалі Atlas Weekend в Києві вирішив підтримати представників ЛГБТ і прямо на сцені спочатку поцілував дівчину, потім хлопця, а після дістав прапор ЛГБТ.

Для мене не має значення, колір, віра або стать, адже любити треба людину, тіло, душу, – заявив MELOVIN.

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MELOVIN називає себе бісексуалом – йому однаково подобаються як дівчата, так і хлопці. Аудиторія підтримує Костю і з величезною радістю сприйняла його камінг-аут на фестивалі.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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