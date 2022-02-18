Ганну Семенович присоромили після операції з відкачування жиру: "Вам треба менше жерти"

Ганна Семенович показала, як вона виглядає після ліпосакції. / Фото: ann_semenovich

На початку лютого пишнотіла зірка Ганна Семенович видалила зайвий жир із рук, а також у зоні підборіддя та шиї. Співачка вирішила не вимотувати себе дієтами та спортом і вирішила "чимпошвидше підкорегувати зовнішність".

Тепер ж екссолістка гурту "Блестящие" продемонструвалав Instagram, як вона виглядає після трансформації. Також Семенович поділилась своїми відчуттями.

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Звичайно, набряк ще є, зникне він остаточно через декілька місяців. Шкіра на руках дуже добре скорочується і не висить, руки стали набагато тоншими і підтягнутими. На підборідді та шиї жиру практично немає, але є маленький набряк, який я прибираю за допомогою фізіотерапії, – розповіла Ганна.

Два тижні Семенович ходила у спеціальній післяопераційній білизні та носила пов'язку на голові, але тепер лікарі дозволили співачці зняти їх.

Скріншот Instagram

Артистка додала, що в неї "немає межі досконалості".

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Переходжу до наступного етапу стрункості. Моя мета – мінус 7 кг. Все це досягнемо спортом, харчуванням, поміркованістю і маленьким секретом, про який скоро розповім, – заінтригувала співачка.

Фани зірки розділилась на ва табори: одні висловили захоплення співачці, інші ж не розуміють, навіщо Ганна робила операцію:

Все це дуже скоро повернеться і що знову кроїть себе? Може як у мультику про Вінні-Пуха – хтось занадто багато їсть?

Як можна на це піти? Невже не можна взяти себе в руки та схуднути?

Навіщо себе спотворювати. Вам Анечка дана природна краса. Просто менше жріть.

Головне щоб груди не стали менші).

Скріншот Instagram

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Раніше Ганна зізналася, що зменшила груди. Вона пояснювала, що ходити з дев'ятим розміром було важко, тому вона наважилася залишити собі п'ятий. А от українська зірка Ганна Трінчер, навпаки, збільшила груди, чим активно хизується.